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Фермерское или магазинное: какое молоко выбрать для здоровья

3:27
Еда

Цены на молоко продолжают расти, что заставляет покупателей задуматься о его пользе и качестве. В чем разница между фермерским и магазинным молоком? Какие преимущества и недостатки есть у каждого варианта?

Фермерское или магазинное: какое молоко выбрать для здоровья
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Фермерское молоко: польза и трудности

Главное отличие фермерского молока - его минимальная обработка. Такой продукт не подвергается пастеризации, стерилизации или ультрапастеризации. Именно поэтому в нем сохраняется больше полезных веществ, но хранится оно значительно меньше — всего несколько дней.

Как рассказал фермер Владимир Кузнецов из Тюменского района, домашнее молоко готовится без консервантов и других добавок. Вкус и качество зависят от рациона коров, который на его подворье тщательно продумывался. Однако из-за низких закупочных цен (25-28 рублей за литр) и высоких затрат на производство многие фермеры, включая Владимира, вынуждены уходить из молочного бизнеса.

По словам основателя молочного предприятия Татьяны Швейн, ценность фермерского молока заключается в высоком содержании Омега-3 и жирных кислот, которые появляются благодаря рациону коров — свежей траве и сенажу. Она отмечает, что качественное молоко можно получить только от животных, пасущихся на пастбищах и питающихся без искусственных добавок. При этом ее собственная продукция из фермерского молока продается по доступным ценам — 68 рублей за литр.

Магазинное молоко: польза или только безопасность?

Молоко в магазинах проходит серьезную обработку, что увеличивает срок его хранения и снижает вероятность попадания патогенных бактерий. Как поясняет нутрициолог Айгуль Герасимова, крупные производители проводят десятки лабораторных исследований, чтобы гарантировать безопасность продукта. Однако при стерилизации или ультрапастеризации полезные витамины, такие как В12 и С, разрушаются, а кальций становится труднее усваиваемым.

Несмотря на это, магазинное молоко остается предпочтительным вариантом для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых. Но даже с ним важно следить за качеством и сроками годности.

Как выбрать молоко?

Нутрициолог Лидия Квашнина предупреждает, что молоко противопоказано людям с лактазной недостаточностью или избыточным весом. Однако полностью исключать молочные продукты из рациона не стоит: это может привести к дефициту кальция и снижению минеральной плотности костей. Если противопоказаний нет, фермерское молоко будет более полезным вариантом, но только если оно прошло проверку на безопасность.

Пастеризация, стерилизация и ультрапастеризация: в чем разница?

  • Пастеризация (нагрев до 72-90 °C): сохраняет витамины и минералы, срок хранения — до 14 суток.
  • Ультрапастеризация (нагрев до 130-140 °C на долю секунды): увеличивает срок хранения до шести месяцев, но частично разрушает витамины.
  • Стерилизация (нагрев свыше 130 °C на 30 минут): полностью уничтожает бактерии и витамины, снижает питательную ценность продукта.

Уточнения

Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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