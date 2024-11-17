Как превратить обычные оливки в изысканную закуску за 10 минут

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливки хороши сами по себе, но с минимальными усилиями их можно превратить в необычное и изысканное угощение, которое точно удивит ваших гостей. Предлагаем рецепт обжаренных оливок с чесноком и розмарином, которые подаются в теплом виде и идеально сочетаются с обжаренным хлебом.

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Ингредиенты:

2 банки оливок (желательно черных и зеленых),

1 зубчик чеснока,

1 веточка розмарина,

немного оливкового масла.

Пошаговый рецепт:

Подготовка оливок.

Слейте жидкость из банок с оливками. При желании можно слегка обсушить плоды на бумажном полотенце. Подготовка ингредиентов.

Чеснок нарежьте тонкими слайсами. Листочки розмарина отделите от веточки. Обжаривание.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Положите чеснок и розмарин. Обжаривайте их несколько секунд, чтобы масло наполнилось ароматами. Добавление оливок.

Выложите оливки в сковороду и готовьте их, помешивая, около 3 минут, пока они не станут слегка теплым и не приобретут насыщенный вкус. Подача.

Подавайте закуску в теплом виде. Оливки отлично сочетаются с обжаренными ломтиками хлеба, которые можно натереть чесноком для дополнительного аромата.

Полезные советы:

Используйте смесь черных и зеленых оливок, чтобы блюдо выглядело ярче и аппетитнее.

Добавьте щепотку молотого черного перца или хлопья чили для пикантности.

Если розмарина под рукой нет, замените его тимьяном или орегано.

Уточнения

Розмари́н — кулинарии используют душистые свежие, а также высушенные, свернувшиеся в тонкие трубочки листья одного из видов розмарина (Rosmarinus officinalis) и реже — его корень.

