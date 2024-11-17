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Как превратить обычные оливки в изысканную закуску за 10 минут

1:43
Еда

Оливки хороши сами по себе, но с минимальными усилиями их можно превратить в необычное и изысканное угощение, которое точно удивит ваших гостей. Предлагаем рецепт обжаренных оливок с чесноком и розмарином, которые подаются в теплом виде и идеально сочетаются с обжаренным хлебом.

Как превратить обычные оливки в изысканную закуску за 10 минут
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info

Ингредиенты:

  • 2 банки оливок (желательно черных и зеленых),
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 веточка розмарина,
  • немного оливкового масла.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка оливок.
    Слейте жидкость из банок с оливками. При желании можно слегка обсушить плоды на бумажном полотенце.
  2. Подготовка ингредиентов.
    Чеснок нарежьте тонкими слайсами. Листочки розмарина отделите от веточки.
  3. Обжаривание.
    Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Положите чеснок и розмарин. Обжаривайте их несколько секунд, чтобы масло наполнилось ароматами.
  4. Добавление оливок.
    Выложите оливки в сковороду и готовьте их, помешивая, около 3 минут, пока они не станут слегка теплым и не приобретут насыщенный вкус.
  5. Подача.
    Подавайте закуску в теплом виде. Оливки отлично сочетаются с обжаренными ломтиками хлеба, которые можно натереть чесноком для дополнительного аромата.

Полезные советы:

  • Используйте смесь черных и зеленых оливок, чтобы блюдо выглядело ярче и аппетитнее.
  • Добавьте щепотку молотого черного перца или хлопья чили для пикантности.
  • Если розмарина под рукой нет, замените его тимьяном или орегано.

Уточнения

Розмари́н — кулинарии используют душистые свежие, а также высушенные, свернувшиеся в тонкие трубочки листья одного из видов розмарина (Rosmarinus officinalis) и реже — его корень.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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