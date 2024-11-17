Как превратить обычные оливки в изысканную закуску за 10 минут

Оливки хороши сами по себе, но с минимальными усилиями их можно превратить в необычное и изысканное угощение, которое точно удивит ваших гостей. Предлагаем рецепт обжаренных оливок с чесноком и розмарином, которые подаются в теплом виде и идеально сочетаются с обжаренным хлебом.
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Ингредиенты:
2 банки оливок (желательно черных и зеленых),
1 зубчик чеснока,
1 веточка розмарина,
немного оливкового масла.
Пошаговый рецепт:
Подготовка оливок. Слейте жидкость из банок с оливками. При желании можно слегка обсушить плоды на бумажном полотенце.