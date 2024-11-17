Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Нормализация уровня гемоглобина требует комплексного подхода, в основе которого лежит правильное питание. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогут улучшить показатели крови и как их правильно сочетать.

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Основные компоненты для повышения гемоглобина

Для поддержания уровня гемоглобина в норме необходимо уделять внимание следующим элементам:

Железо. Этот микроэлемент отвечает за выработку гемоглобина. Белок. Основной строительный материал, который способствует связыванию железа. Аскорбиновая кислота (витамин C). Увеличивает усвояемость железа организмом.

Продукты, которые должны быть в рационе

Михаил Гинзбург отметил, что эти компоненты можно получить за один прием пищи, комбинируя продукты. Например, мясо с квашеной капустой обеспечит организм как железом, так и витамином C. Однако мясными блюдами и соленьями злоупотреблять не стоит.

В качестве альтернативы красному мясу, диетолог советует включать в рацион:

Крупы (гречка, овсянка),

Хлеб из муки грубого помола,

Овощи и фрукты (особенно богатые витамином C),

Рыбу и птицу,

Субпродукты, такие как печень,

Орехи.

Эти продукты способствуют повышению уровня белка и железа, а их правильное сочетание улучшает синтез гемоглобина.



Советы для повышения эффективности

Старайтесь сочетать продукты с высоким содержанием железа и витамином C (например, мясо с овощами или фруктами).

Избегайте чрезмерного употребления мясных продуктов, чтобы не перегружать организм.

Поддерживайте разнообразие рациона, включая как животные, так и растительные источники железа.

Уточнения

Гемоглоби́н — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях.



