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Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов

1:50
Еда

Нормализация уровня гемоглобина требует комплексного подхода, в основе которого лежит правильное питание. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогут улучшить показатели крови и как их правильно сочетать.

Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов
Фото: Own work by Vladimirf7, CC BY-SA 4.0

Основные компоненты для повышения гемоглобина

Для поддержания уровня гемоглобина в норме необходимо уделять внимание следующим элементам:

  1. Железо. Этот микроэлемент отвечает за выработку гемоглобина.
  2. Белок. Основной строительный материал, который способствует связыванию железа.
  3. Аскорбиновая кислота (витамин C). Увеличивает усвояемость железа организмом.

Продукты, которые должны быть в рационе

Михаил Гинзбург отметил, что эти компоненты можно получить за один прием пищи, комбинируя продукты. Например, мясо с квашеной капустой обеспечит организм как железом, так и витамином C. Однако мясными блюдами и соленьями злоупотреблять не стоит.

В качестве альтернативы красному мясу, диетолог советует включать в рацион:

  • Крупы (гречка, овсянка),
  • Хлеб из муки грубого помола,
  • Овощи и фрукты (особенно богатые витамином C),
  • Рыбу и птицу,
  • Субпродукты, такие как печень,
  • Орехи.

Эти продукты способствуют повышению уровня белка и железа, а их правильное сочетание улучшает синтез гемоглобина.


Советы для повышения эффективности

Старайтесь сочетать продукты с высоким содержанием железа и витамином C (например, мясо с овощами или фруктами).
Избегайте чрезмерного употребления мясных продуктов, чтобы не перегружать организм.
Поддерживайте разнообразие рациона, включая как животные, так и растительные источники железа.

Уточнения

Гемоглоби́н — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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