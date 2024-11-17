Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов

Нормализация уровня гемоглобина требует комплексного подхода, в основе которого лежит правильное питание. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогут улучшить показатели крови и как их правильно сочетать.
Для поддержания уровня гемоглобина в норме необходимо уделять внимание следующим элементам:
Михаил Гинзбург отметил, что эти компоненты можно получить за один прием пищи, комбинируя продукты. Например, мясо с квашеной капустой обеспечит организм как железом, так и витамином C. Однако мясными блюдами и соленьями злоупотреблять не стоит.
Эти продукты способствуют повышению уровня белка и железа, а их правильное сочетание улучшает синтез гемоглобина.
Старайтесь сочетать продукты с высоким содержанием железа и витамином C (например, мясо с овощами или фруктами).
Избегайте чрезмерного употребления мясных продуктов, чтобы не перегружать организм.
Поддерживайте разнообразие рациона, включая как животные, так и растительные источники железа.
Гемоглоби́н — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях.
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