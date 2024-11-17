Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки

Вздутие живота — неприятное состояние, которое часто возникает после употребления определенных продуктов и напитков, таких как капуста или газированные напитки. Диетолог Молли Кимбалл рассказала, как можно справиться с этим симптомом, если он связан с питанием, а не с более серьезными проблемами, например, гормональными нарушениями.
По словам эксперта, в таких ситуациях поможет доступный фрукт — банан. Этот плод богат калием, который способствует выведению из организма лишней соли, вызывающей задержку воды и, как следствие, вздутие. Если банана нет под рукой, его можно заменить апельсином или клубникой — эффект будет аналогичным. Эти продукты помогут быстро облегчить состояние и вернуть комфорт.
Чтобы вздутие живота возникало как можно реже, Молли Кимбалл рекомендует придерживаться следующих правил:
Следуя этим рекомендациям, можно минимизировать риск возникновения вздутия и чувствовать себя комфортнее.
Пищеваре́ние — химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы.
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