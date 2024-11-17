Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Вздутие живота — неприятное состояние, которое часто возникает после употребления определенных продуктов и напитков, таких как капуста или газированные напитки. Диетолог Молли Кимбалл рассказала, как можно справиться с этим симптомом, если он связан с питанием, а не с более серьезными проблемами, например, гормональными нарушениями.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Быстрая помощь при вздутии

По словам эксперта, в таких ситуациях поможет доступный фрукт — банан. Этот плод богат калием, который способствует выведению из организма лишней соли, вызывающей задержку воды и, как следствие, вздутие. Если банана нет под рукой, его можно заменить апельсином или клубникой — эффект будет аналогичным. Эти продукты помогут быстро облегчить состояние и вернуть комфорт.

Как предотвратить вздутие

Чтобы вздутие живота возникало как можно реже, Молли Кимбалл рекомендует придерживаться следующих правил:

Пейте больше воды.

Достаточное количество жидкости улучшает работу пищеварительной системы и предотвращает задержку воды в организме. Ограничьте употребление соли.

Избыток соли приводит к отекам и замедлению выведения лишней жидкости. Откажитесь от газированных напитков.

Они провоцируют образование избыточных газов в желудке, усиливая дискомфорт. Ешьте больше листовой зелени и имбиря.

Эти продукты улучшают пищеварение и снижают риск появления вздутия. Добавьте кофе в рацион.

В умеренных количествах кофе способствует выводу лишней жидкости из организма.

Следуя этим рекомендациям, можно минимизировать риск возникновения вздутия и чувствовать себя комфортнее.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы.



