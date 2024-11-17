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Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки

1:49
Еда

Вздутие живота — неприятное состояние, которое часто возникает после употребления определенных продуктов и напитков, таких как капуста или газированные напитки. Диетолог Молли Кимбалл рассказала, как можно справиться с этим симптомом, если он связан с питанием, а не с более серьезными проблемами, например, гормональными нарушениями.

Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Быстрая помощь при вздутии

По словам эксперта, в таких ситуациях поможет доступный фрукт — банан. Этот плод богат калием, который способствует выведению из организма лишней соли, вызывающей задержку воды и, как следствие, вздутие. Если банана нет под рукой, его можно заменить апельсином или клубникой — эффект будет аналогичным. Эти продукты помогут быстро облегчить состояние и вернуть комфорт.

Как предотвратить вздутие

Чтобы вздутие живота возникало как можно реже, Молли Кимбалл рекомендует придерживаться следующих правил:

  1. Пейте больше воды.
    Достаточное количество жидкости улучшает работу пищеварительной системы и предотвращает задержку воды в организме.
  2. Ограничьте употребление соли.
    Избыток соли приводит к отекам и замедлению выведения лишней жидкости.
  3. Откажитесь от газированных напитков.
    Они провоцируют образование избыточных газов в желудке, усиливая дискомфорт.
  4. Ешьте больше листовой зелени и имбиря.
    Эти продукты улучшают пищеварение и снижают риск появления вздутия.
  5. Добавьте кофе в рацион.
    В умеренных количествах кофе способствует выводу лишней жидкости из организма.

Следуя этим рекомендациям, можно минимизировать риск возникновения вздутия и чувствовать себя комфортнее.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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