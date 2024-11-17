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Этикет в ресторане: что на самом деле мешает официантам

1:55
Еда

Посещение ресторана сопровождается не только приятной атмосферой, но и определенными правилами этикета. Эксперты рассказали о привычках, которые могут показаться вежливыми, но на деле только мешают работе сотрудников заведения.

Этикет в ресторане: что на самом деле мешает официантам
Фото: flickr.com by Вуонг Тран, CC BY 2.0

Что стоит учитывать при посещении ресторана?

  1. Ждите хостес перед тем, как занять столик.
    Даже если вы видите свободное место, не спешите садиться самостоятельно. Ресторан может использовать схему рассадки, и некоторые столики часто резервируются. Хостес подберет место, которое лучше соответствует ситуации.
  2. Не отвлекайте официанта разговорами.
    Болтовня с официантами, особенно без необходимости, может сильно усложнить их работу. Даже если зал кажется полупустым, у сотрудников всегда хватает задач. Подобные беседы могут сбивать их с ритма и создавать неудобства.
  3. Запоминайте своего официанта.
    Когда официант представляется, это не просто формальность. Он отвечает за ваш стол. Если вы позовете другого сотрудника, это создаст путаницу и усложнит работу персонала.
  4. Не помогайте разгружать поднос с заказом.
    У каждого сотрудника в ресторане есть свои обязанности. Помощь, даже из лучших побуждений, может нарушить процесс подачи блюд. По той же причине не стоит собирать тарелки в стопку или выполнять другие действия, которые не входят в обязанности гостя.
  5. Претензии высказывайте лично.
    Если что-то не понравилось — будь то блюдо или обслуживание — лучше всего сообщить об этом официанту или менеджеру. Так заведение сможет исправить ситуацию. Но если оставить негативный отзыв в интернете, не дав возможности исправить ошибку, вы можете несправедливо испортить репутацию заведения и его сотрудников.

Уточнения

Этике́т — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV — гостям вручили карточки (этикетки) с указанием правил поведения; хотя определённые нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времён.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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