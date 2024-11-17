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Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью

1:48
Еда

Диетолог Елена Соломатина рассказала о рисках употребления просроченных продуктов и предупредила, что последствия могут быть гораздо серьезнее, чем принято думать. Проблема в том, что не всегда качество пищи можно определить по внешнему виду — испорченные продукты иногда выглядят совершенно нормально, но при этом содержат опасные бактерии и токсины.

Просроченные продукты: как микробный коктейль угрожает здоровью
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Опасности "просрочки"

Согласно словам врача, в несвежей пище может сформироваться настоящий "микробный коктейль", включающий такие патогены, как сальмонелла, шигелла, лямблии, адено- и ротавирусы, а также смертельно опасные ботулотоксины. Употребление таких продуктов особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых.

Острая реакция организма на "просрочку" включает:

  • рвоту,
  • повышенную температуру,
  • диарею,
  • боли в животе.

Если вовремя не обратиться к врачу, обезвоживание, вызванное этими симптомами, может привести к серьезным осложнениям, включая тахикардию, инсульт и даже инфаркт. Особенно быстро обезвоживание угрожает детям, у которых это состояние может вызвать судороги или даже летальный исход.

Как обезопасить себя

Избегайте продуктов с сомнительными условиями хранения. Покупайте еду только в местах с хорошими санитарными условиями, а уличную пищу — только в проверенных точках.
Проверяйте сроки годности. Никогда не игнорируйте маркировку на упаковке.
Готовьте еду дома. Это позволит использовать только свежие ингредиенты и контролировать процесс приготовления.
Соблюдение этих простых правил поможет минимизировать риск пищевых отравлений.

Уточнения

Ботулотокси́н — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ в целом, по токсичности уступает только короткоживущим альфа-излучающим радионуклидам — актинию-225 и астату. Попадание ботулотоксина в пищеварительную систему организма вызывает тяжёлое токсическое поражение — ботулизм.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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