Треска в томатно-винном соусе может стать главным героем вашего новогоднего стола

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Треска в томатном соусе с белым вином — изысканное блюдо итальянской кухни. Это простое и быстрое в приготовлении горячее блюдо, которое можно подать на новогодний стол.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, CC BY 3.0

Ингредиенты:

треска (филе) — 600 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

итальянские травы — ½ ч. л.;

перец чили — по вкусу;

вино белое сухое — 30 мл;

помидоры протёртые (пассата) — 500 г;

фета — 50 г;

базилик свежий — 1 пучок.

Приготовление:

Филе трески промыть, нарезать на порции, уложить в форму для запекания, посолить и поперчить. Разогреть духовку до 180 °C. Приготовить соус. Мелко нарезать лук, обжарить его до золотистого цвета на оливковом масле. Измельчить чеснок, добавить его и специи к луку, обжарить ещё минуту. Уменьшить огонь, влить вино и жарить до уменьшения объёма вина вдвое. Добавить пассату и готовить соус, помешивая, пока он немного не уварится (примерно 10 минут). Добавить раскрошенную фету и нарезанный базилик, перемешать. Выложить соус на рыбу, поставить в духовку и запекать 20-30 минут до готовности рыбы. Подавать блюдо со свежим хлебом, это очень вкусно!

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

