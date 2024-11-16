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Треска в томатно-винном соусе может стать главным героем вашего новогоднего стола

1:27
Еда

Треска в томатном соусе с белым вином — изысканное блюдо итальянской кухни. Это простое и быстрое в приготовлении горячее блюдо, которое можно подать на новогодний стол.

Треска в томатно-винном соусе может стать главным героем вашего новогоднего стола
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • треска (филе) — 600 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • итальянские травы — &frac12 ч. л.;
  • перец чили — по вкусу;
  • вино белое сухое — 30 мл;
  • помидоры протёртые (пассата) — 500 г;
  • фета — 50 г;
  • базилик свежий — 1 пучок.

Приготовление:

  1. Филе трески промыть, нарезать на порции, уложить в форму для запекания, посолить и поперчить. Разогреть духовку до 180 °C.
  2. Приготовить соус. Мелко нарезать лук, обжарить его до золотистого цвета на оливковом масле. Измельчить чеснок, добавить его и специи к луку, обжарить ещё минуту. Уменьшить огонь, влить вино и жарить до уменьшения объёма вина вдвое.
  3. Добавить пассату и готовить соус, помешивая, пока он немного не уварится (примерно 10 минут). Добавить раскрошенную фету и нарезанный базилик, перемешать.
  4. Выложить соус на рыбу, поставить в духовку и запекать 20-30 минут до готовности рыбы.
  5. Подавать блюдо со свежим хлебом, это очень вкусно!

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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