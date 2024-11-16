Треска в томатно-винном соусе может стать главным героем вашего новогоднего стола

Треска в томатном соусе с белым вином — изысканное блюдо итальянской кухни. Это простое и быстрое в приготовлении горячее блюдо, которое можно подать на новогодний стол.
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Ингредиенты:
треска (филе) — 600 г;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
итальянские травы — ½ ч. л.;
перец чили — по вкусу;
вино белое сухое — 30 мл;
помидоры протёртые (пассата) — 500 г;
фета — 50 г;
базилик свежий — 1 пучок.
Приготовление:
Филе трески промыть, нарезать на порции, уложить в форму для запекания, посолить и поперчить. Разогреть духовку до 180 °C.
Приготовить соус. Мелко нарезать лук, обжарить его до золотистого цвета на оливковом масле. Измельчить чеснок, добавить его и специи к луку, обжарить ещё минуту. Уменьшить огонь, влить вино и жарить до уменьшения объёма вина вдвое.
Добавить пассату и готовить соус, помешивая, пока он немного не уварится (примерно 10 минут). Добавить раскрошенную фету и нарезанный базилик, перемешать.
Выложить соус на рыбу, поставить в духовку и запекать 20-30 минут до готовности рыбы.
Подавать блюдо со свежим хлебом, это очень вкусно!