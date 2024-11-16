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Тёплый салат из тыквы в греческом стиле идеален для осеннего праздничного стола

1:50
Еда

Салат из тыквы в греческом стиле — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить. Оно станет отличным вариантом для осенних праздников и повседневных ужинов. На его создание у вас уйдёт примерно 35 минут.

Тёплый салат из тыквы в греческом стиле идеален для осеннего праздничного стола
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 100 г брынзы
  • 1 пучок зелёного салата
  • 1/4 лимона
  • 5 столовых ложек оливкового масла
  • 50 мл кленового сиропа
  • 1 чайная ложка кумина (зиры)
  • молотый чёрный перец по вкусу
  • очищенные семена тыквы (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Тыкву помойте и нарежьте сегментами толщиной 2–3 см. Смажьте их оливковым маслом и посыпьте кумином. Кожуру пока не очищайте.
  3. Запекайте тыкву на фольге или пекарской бумаге 10–15 минут. Затем переверните и отправьте в духовку ещё на 10 минут. Кусочки должны стать золотистыми и легко протыкаться вилкой.
  4. Дайте тыкве немного остыть, затем очистите от кожуры и нарежьте мякоть кубиками.
  5. Приготовьте заправку, смешав оставшееся оливковое масло с лимонным соком, перцем и кленовым сиропом.
  6. Брынзу нарежьте кубиками или разделите на мелкие кусочки неправильной формы с помощью вилки.
  7. Промойте и порвите салат в глубокую миску. Выложите на него тыкву и брынзу.
  8. Полейте равномерно заправкой и перемешайте.
  9. Украсьте блюдо очищенными тыквенными семечками.

Подавайте тёплый салат из тыквы в греческом стиле сразу после приготовления. Вместо кленового сиропа в этом рецепте можно использовать жидкий мёд.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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