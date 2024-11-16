Тёплый салат из тыквы в греческом стиле идеален для осеннего праздничного стола

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из тыквы в греческом стиле — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить. Оно станет отличным вариантом для осенних праздников и повседневных ужинов. На его создание у вас уйдёт примерно 35 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

500 г тыквы

100 г брынзы

1 пучок зелёного салата

1/4 лимона

5 столовых ложек оливкового масла

50 мл кленового сиропа

1 чайная ложка кумина (зиры)

молотый чёрный перец по вкусу

очищенные семена тыквы (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тыкву помойте и нарежьте сегментами толщиной 2–3 см. Смажьте их оливковым маслом и посыпьте кумином. Кожуру пока не очищайте. Запекайте тыкву на фольге или пекарской бумаге 10–15 минут. Затем переверните и отправьте в духовку ещё на 10 минут. Кусочки должны стать золотистыми и легко протыкаться вилкой. Дайте тыкве немного остыть, затем очистите от кожуры и нарежьте мякоть кубиками. Приготовьте заправку, смешав оставшееся оливковое масло с лимонным соком, перцем и кленовым сиропом. Брынзу нарежьте кубиками или разделите на мелкие кусочки неправильной формы с помощью вилки. Промойте и порвите салат в глубокую миску. Выложите на него тыкву и брынзу. Полейте равномерно заправкой и перемешайте. Украсьте блюдо очищенными тыквенными семечками.

Подавайте тёплый салат из тыквы в греческом стиле сразу после приготовления. Вместо кленового сиропа в этом рецепте можно использовать жидкий мёд.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

