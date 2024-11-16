Тёплый салат из тыквы в греческом стиле идеален для осеннего праздничного стола

Салат из тыквы в греческом стиле — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить. Оно станет отличным вариантом для осенних праздников и повседневных ужинов. На его создание у вас уйдёт примерно 35 минут.
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Ингредиенты:
500 г тыквы
100 г брынзы
1 пучок зелёного салата
1/4 лимона
5 столовых ложек оливкового масла
50 мл кленового сиропа
1 чайная ложка кумина (зиры)
молотый чёрный перец по вкусу
очищенные семена тыквы (по желанию)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Тыкву помойте и нарежьте сегментами толщиной 2–3 см. Смажьте их оливковым маслом и посыпьте кумином. Кожуру пока не очищайте.
Запекайте тыкву на фольге или пекарской бумаге 10–15 минут. Затем переверните и отправьте в духовку ещё на 10 минут. Кусочки должны стать золотистыми и легко протыкаться вилкой.
Дайте тыкве немного остыть, затем очистите от кожуры и нарежьте мякоть кубиками.
Приготовьте заправку, смешав оставшееся оливковое масло с лимонным соком, перцем и кленовым сиропом.
Брынзу нарежьте кубиками или разделите на мелкие кусочки неправильной формы с помощью вилки.
Промойте и порвите салат в глубокую миску. Выложите на него тыкву и брынзу.
Полейте равномерно заправкой и перемешайте.
Украсьте блюдо очищенными тыквенными семечками.
Подавайте тёплый салат из тыквы в греческом стиле сразу после приготовления. Вместо кленового сиропа в этом рецепте можно использовать жидкий мёд.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.