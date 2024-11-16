Такая полезная, низкокалорийная и вкусная — ПП-пицца на тесте из куриного фарша

Любители пиццы могут не отказываться от своего любимого блюда, даже если переходят на правильное питание. Ведь традиционное тесто можно заменить основой из куриного фарша. Такая пицца подойдёт тем, кто следит за фигурой и не употребляет муку. В 100 г такой пиццы — всего 114 ккал.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить пиццу без муки, следуйте этим шагам:
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.