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Такая полезная, низкокалорийная и вкусная — ПП-пицца на тесте из куриного фарша

1:43
Еда

Любители пиццы могут не отказываться от своего любимого блюда, даже если переходят на правильное питание. Ведь традиционное тесто можно заменить основой из куриного фарша. Такая пицца подойдёт тем, кто следит за фигурой и не употребляет муку. В 100 г такой пиццы — всего 114 ккал.

Такая полезная, низкокалорийная и вкусная — ПП-пицца на тесте из куриного фарша
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • куриное филе — 330 г;
  • яйцо — 1/2 шт.;
  • помидоры — 120 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • моцарелла — 120 г;
  • томатный соус или паста — 2 ст. л.;
  • базилик (сушёный) — 1 ч. л.;
  • соль, перец и другие специи — по вкусу.

Чтобы приготовить пиццу без муки, следуйте этим шагам:

  1. Нарежьте куриное филе произвольно и измельчите его в блендере до состояния фарша или пропустите через мясорубку.
  2. Выложите фарш в миску, добавьте половину взбитого яйца, базилик, соль и другие специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
  3. Застелите противень пергаментом, выложите фарш на пергамент и сформируйте круглую основу для пиццы.
  4. Отправьте основу для пиццы в духовку, разогретую до +180 °C, на 15 минут.
  5. Подготовьте начинку: измельчите помидоры и болгарский перец.
  6. Смажьте готовую основу для пиццы томатным соусом, выложите помидоры и болгарский перец.
  7. Натрите моцареллу на крупной тёрке и посыпьте пиццу сыром.
  8. Запекайте пиццу ещё 10-15 минут в духовке.
  9. Разрежьте пиццу на кусочки и подавайте к столу.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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