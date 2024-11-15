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Кулинарный приём, позволяющий устранить специфический запах рыбы и улучшить её текстуру перед жаркой

1:31
Еда

Замачивание рыбы в молоке перед обжариванием — это кулинарный приём, позволяющий улучшить вкусовые качества и внешний вид блюда.

Кулинарный приём, позволяющий устранить специфический запах рыбы и улучшить её текстуру перед жаркой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот процесс имеет ряд преимуществ:

  • Устранение специфического запаха рыбы. Молоко нейтрализует часть неприятного рыбного запаха, делая блюдо более приятным на вкус.
  • Уплотнение структуры рыбы. Благодаря замачиванию в молоке, рыба становится более упругой и не разваливается при жарке, что особенно важно для крупных особей.
  • Сочность готового блюда. Рыба, замоченная в молоке, получается более сочной и нежной на вкус.

Для замачивания рыбы в молоке вам потребуется:

  • 1 стакан молока;
  • 1 чайная ложка соли (по желанию можно добавить перец);
  • бумажные полотенца.

Процесс замачивания рыбы в молоке прост:

  1. Налейте молоко в миску и добавьте соль и перец (если используете).
  2. Опустите целую тушку рыбы, куски или филе в молочную смесь и оставьте замачиваться на 20-60 минут (в зависимости от размера рыбы).
  3. После замачивания выньте рыбу из молока и промокните бумажными полотенцами.
  4. Обваляйте рыбу в специях и муке перед обжариванием на сковороде.

Замачивание рыбы в молоке не является обязательным шагом для всех видов приготовления рыбы, однако этот метод может быть использован для улучшения вкусовых качеств и внешнего вида блюда.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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