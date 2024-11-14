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Шашлык без костра: секреты приготовления в домашних условиях

3:19
Еда

Шашлык – это любимое многими блюдо, которое ассоциируется с теплом, праздником и свежим воздухом. Однако, далеко не всегда есть возможность готовить шашлык на природе. Но не стоит огорчаться! Приготовить вкусный шашлык можно и в домашних условиях, используя обычную духовку. 

Шашлык без костра: секреты приготовления в домашних условиях
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты

Для приготовления шашлыка в духовке вам понадобятся:

  • 1 кг мяса (свинина, говядина или курица – на ваш выбор)
  • 2 луковицы
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 100 мл растительного масла
  • 50 мл уксуса (9%)
  • 1-2 ст. ложки соевого соуса (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Пряные травы (орегано, розмарин, тимьян) – по желанию

Шаг 1: Подготовка мяса

  1. Выбор мяса: Для шашлыка лучше всего использовать мясо с небольшим количеством жира – свинину (шею или окорок), говядину (огузок или вырезку) или курицу (бедра или грудки).
  2. Нарезка: Нарежьте мясо достаточно крупными кусками (примерно 4-5 см), чтобы шашлык не пересох во время приготовления.

Шаг 2: Подготовка маринада

  1. Лук и чеснок: Лук нарежьте полукольцами, а чеснок мелко порежьте или пропустите через пресс. Добавьте их в миску с мясом.
  2. Маринад: В отдельной миске смешайте растительное масло, уксус, соевый соус, соль, перец и пряные травы. Залейте маринадом мясо с луком и чесноком.
  3. Масса: Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы мясо было равномерно покрыто маринадом. Накройте миску пленкой и оставьте мариноваться на 2-4 часа (а лучше на ночь в холодильнике).

Шаг 3: Подготовка к запеканию

  1. Нагрев духовки: Разогрейте духовку до 200-220°C.
  2. Шампуры или противень: Если у вас есть металлические шпажки, можете нанизать на них замаринованное мясо. Если нет, просто выложите мясо на противень, застеленный пергаментом или фольгой.

Шаг 4: Запекание

  1. Запекание: Поставьте противень с мясом в разогретую духовку. Запекайте шашлык в течение 30-40 минут, периодически поворачивая его, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон.
  2. Золотистая корочка: За 10 минут до готовности увеличьте температуру до 240°C, чтобы образовалась румяная корочка.

Шаг 5: Подача

  1. Проверка готовности: Перед подачей на стол проверьте готовность шашлыка – мясо должно быть мягким и сочным, а сок, выступающий из него, не должен быть кровяным.
  2. Подача: Подавайте шашлык горячим с гарниром (овощами, свежими салатами или картофелем) и соусами (например, острым соусом или соусом на основе йогурта).

Приготовить шашлык в духовке вовсе не сложно! Главное – правильно замариновать мясо и следить за его приготовлением. Даже в домашних условиях вы сможете порадовать себя и своих близких вкусным и ароматным шашлыком, который станет отличным дополнением к любому застолью. Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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