Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год — это время волшебства, веселья и, конечно, угощений. Торт в этот день становится не только сладким угощением, но и ярким украшением стола. Если вы ещё не решили, какой торт приготовить на праздник, мы предлагаем несколько интересных идей, которые обязательно впечатлят ваших гостей.

Фото: flickr.com by Joey Doll, CC BY 2.0

Торт "Наполеон"

Классический торт "Наполеон" — это слоеное пирожное, которое всегда пользуется популярностью. Его многослойная структура и крем делают десерт не только вкусным, но и необычайно притягательным. Приготовьте домашнее тесто или купите готовое, а для крема используйте заварной или сливочный. Не забудьте украсить верхний слой крошкой из теста и шоколадной стружкой для красивой подачи.

Шоколадный торт с вишней

Для любителей шоколада идеальным вариантом станет шоколадный торт с вишней. Нежный шоколадный бисквит, пропитанный сиропом, и кисленькая вишня создают прекрасное сочетание. Настоящим хитом станет крем на основе сметаны или сливок, который добавит воздушности. Торт можно покрыть шоколадной глазурью и украсить свежими ягодами для декоративного эффекта.

Торт "Прага"

Этот торт — классика отечественной кондитерской. Торт "Прага" представляет собой шоколадные коржи с плотным кремом на основе сгущенного молока и масла. Его неповторимый вкус и легкость в приготовлении сделали его фаворитом многих. Для новогоднего стола вы можете добавить новогодние детали в виде декоративных сахарных фигурок или яркой глазури.

Торт "Медовик"

"Медовик" — великолепный торт, который вполне может стать настоящим символом праздника. Мягкие медовые коржи и заварной крем с грецкими орехами делают его ароматным и невероятно вкусным. Вы можете украсить верхний слой торт крошкой из коржей и медом, добавив немного корицы для праздничного настроения.

Торт "Фрезье"

Если вы хотите порадовать гостей легким и изысканным десертом, попробуйте торт "Фрезье". Это малиново-клубничный торт с бисквитными коржами, пропитанными сиропом, и нежным кремом на основе масла и миндального экстракта. Яркие цвета фруктов и легкость крема создадут атмосферу свежести и праздника.

Безглютеновый торт на миндальной муке

Для тех, кто следит за своим питанием или имеет аллергию на глютен, подойдет безглютеновый торт на миндальной муке. Добавление апельсиновых или лимонных нот придаст нему новогоднее звучание. Украсьте его взбитыми сливками и орехами, чтобы придать торту дополнительный вкус и текстуру.

Какой бы торт вы ни выбрали, главное — это любовь и забота, которые вы вложите в его приготовление. Торт на Новый год — это не только сладкое угощение, но и символ праздника, который объединяет друзей и семью.