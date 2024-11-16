Как приготовить борщ с идеальным красным цветом

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — это не только вкусное, но и красивое блюдо, требующее особого подхода к приготовлению. Главной задачей кулинара становится сохранение его насыщенного красного цвета. Однако, как часто бывает, борщ теряет свою яркость и становится бледным. Причины могут быть различными: использование неподходящей свёклы, неправильная термическая обработка или даже щелочная среда.

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Чтобы достичь идеального цвета, рекомендуется выбирать тёмную свёклу без белых прожилок, тушить её отдельно и добавлять уксус для повышения кислотности. Также важно не кипятить готовую свёклу в борще. Для радикального решения можно добавить свежевыжатый свекольный сок за несколько минут до конца варки. Подавать борщ лучше с ложкой сметаны и зеленью, а также с пампушками, что подчеркнёт его красоту.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

