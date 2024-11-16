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Как приготовить борщ с идеальным красным цветом

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Еда

Борщ — это не только вкусное, но и красивое блюдо, требующее особого подхода к приготовлению. Главной задачей кулинара становится сохранение его насыщенного красного цвета. Однако, как часто бывает, борщ теряет свою яркость и становится бледным. Причины могут быть различными: использование неподходящей свёклы, неправильная термическая обработка или даже щелочная среда.

Как приготовить борщ с идеальным красным цветом
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Чтобы достичь идеального цвета, рекомендуется выбирать тёмную свёклу без белых прожилок, тушить её отдельно и добавлять уксус для повышения кислотности. Также важно не кипятить готовую свёклу в борще. Для радикального решения можно добавить свежевыжатый свекольный сок за несколько минут до конца варки. Подавать борщ лучше с ложкой сметаны и зеленью, а также с пампушками, что подчеркнёт его красоту.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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