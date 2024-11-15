Узнайте, как быстро сварить свеклу без потери цвета

Свекла — это не только вкусный, но и полезный овощ, который можно приготовить разными способами. Описаны несколько методов, которые помогут сохранить её цвет и полезные свойства.
Варка свеклы может занять от 15 минут до 1 часа, в зависимости от способа. Необходимо начинать с тщательной промывки корнеплодов, чтобы удалить остатки земли. Варить свеклу лучше в кожуре, так она сохранит больше витаминов и не потеряет яркий цвет.
После приготовления свеклу следует остудить при комнатной температуре, чтобы она легче чистилась. Важно проверять готовность с помощью ножа: если он легко входит в свеклу, значит, она готова.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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