Узнайте, как быстро сварить свеклу без потери цвета

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — это не только вкусный, но и полезный овощ, который можно приготовить разными способами. Описаны несколько методов, которые помогут сохранить её цвет и полезные свойства.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Как быстро сварить свеклу

Варка свеклы может занять от 15 минут до 1 часа, в зависимости от способа. Необходимо начинать с тщательной промывки корнеплодов, чтобы удалить остатки земли. Варить свеклу лучше в кожуре, так она сохранит больше витаминов и не потеряет яркий цвет.

Методы приготовления свеклы

Микроволновка : Промыть свеклу, обрезать кончики, поместить в целлофановый пакет, проткнув его несколько раз для выхода пара. Готовить на максимальной мощности около 15 минут.

: Промыть свеклу, обрезать кончики, поместить в целлофановый пакет, проткнув его несколько раз для выхода пара. Готовить на максимальной мощности около 15 минут. Кастрюля : Поместить вымытую свеклу в кастрюлю с водой, полностью покрыв её. Варить на слабом огне 45-60 минут.

: Поместить вымытую свеклу в кастрюлю с водой, полностью покрыв её. Варить на слабом огне 45-60 минут. Мультиварка : Выложить свеклу в чашу мультиварки, залить водой и выбрать режим "Тушение" или "Приготовление на пару" на 60 минут.

: Выложить свеклу в чашу мультиварки, залить водой и выбрать режим "Тушение" или "Приготовление на пару" на 60 минут. Духовка: Запекать свеклу в фольге при температуре 180°C около 40-50 минут.

После приготовления свеклу следует остудить при комнатной температуре, чтобы она легче чистилась. Важно проверять готовность с помощью ножа: если он легко входит в свеклу, значит, она готова.

Что приготовить из вареной свеклы:

Винегрет: Легкий и диетический, без картофеля, только с морковью, солеными огурцами и зеленым горошком.

Маринованная запеченная свекла: Вкусная закуска, которая подойдет даже для праздничного стола.

Салат из вареной свеклы: Простой и питательный салат с помидорами, морковью и сладким перцем.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

