Где хранить авокадо, чтобы оно не потемнело и не испортилось

Авокадо — это непростой фрукт, который требует особого внимания к условиям хранения, чтобы не испортить его вкус и текстуру. Важно учитывать его степень зрелости, место и условия хранения, а также способы продления свежести.

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Для хранения незрелого авокадо лучше всего оставлять его при комнатной температуре на несколько дней. Чтобы ускорить процесс дозревания, можно использовать яблоки или бананы, которые выделяют этилен, способствующий созреванию. После того как авокадо станет мягким, его следует переложить в холодильник.

Спелое авокадо также лучше хранить в холодильнике, но в отдельности от фруктов, выделяющих этилен, так как они могут ускорить его созревание. Хранить нарезанное авокадо следует в герметичном контейнере или завернутым в пищевую пленку. Для предотвращения потемнения мякоти можно сбрызнуть его лимонным или лаймовым соком.

Если авокадо оказалось недозрелым, его можно хранить в холодильнике до двух недель, где оно будет продолжать дозревать. Важно помнить, что после того как авокадо дозрело, его нужно употребить в течение нескольких дней.

Для более длительного хранения авокадо можно заморозить. Замораживать его целиком не рекомендуется, так как косточка может выделять токсины, а размороженное авокадо утратит свою текстуру. Лучше замораживать нарезанные кусочки или пюре авокадо, предварительно сбрызнув их лимонным соком, чтобы предотвратить окисление. Замороженное авокадо может храниться до шести месяцев.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

