Мимоза по-современному: чем заменили традиционные ингредиенты

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат «Мимоза» — это классическое блюдо, популярное еще с советских времен. Однако, его рецепт со временем претерпел изменения. Современные хозяйки адаптировали традиционное блюдо, добавляя новые ингредиенты и заменяя некоторые классические составляющие.

Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Рыба

Сегодня для «Мимозы» часто используют консервированную рыбу, особенно в масле или в собственном соку, хотя в оригинальном рецепте применялась отварная рыба. Консервы удобны, но, по мнению экспертов, они уступают отварной рыбе по вкусовым качествам.

Картофель

В классической «Мимозе» картофель отсутствовал, но со временем его стали добавлять, чтобы сделать салат более сытным.

Морковь

В советские времена одним из обязательных слоев салата была отварная морковь, натертая на терке. Теперь ее нередко заменяют на корейскую морковь, чтобы придать блюду более пикантный вкус.

Сыр

В оригинальном рецепте сыра не было, но современные вариации включают его в состав, что добавляет салату насыщенности и мягкости.

Уточнения

"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

