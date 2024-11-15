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Мимоза по-современному: чем заменили традиционные ингредиенты

1:10
Еда

Салат «Мимоза» — это классическое блюдо, популярное еще с советских времен. Однако, его рецепт со временем претерпел изменения. Современные хозяйки адаптировали традиционное блюдо, добавляя новые ингредиенты и заменяя некоторые классические составляющие.

Мимоза по-современному: чем заменили традиционные ингредиенты
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Рыба

Сегодня для «Мимозы» часто используют консервированную рыбу, особенно в масле или в собственном соку, хотя в оригинальном рецепте применялась отварная рыба. Консервы удобны, но, по мнению экспертов, они уступают отварной рыбе по вкусовым качествам.

Картофель

В классической «Мимозе» картофель отсутствовал, но со временем его стали добавлять, чтобы сделать салат более сытным.

Морковь

В советские времена одним из обязательных слоев салата была отварная морковь, натертая на терке. Теперь ее нередко заменяют на корейскую морковь, чтобы придать блюду более пикантный вкус.

Сыр

В оригинальном рецепте сыра не было, но современные вариации включают его в состав, что добавляет салату насыщенности и мягкости.

Уточнения

"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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