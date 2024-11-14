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Для тех кто на диете: рецепт смузи из хурмы

0:56
Еда

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала о рецепте смузи из хурмы и банана.

Для тех кто на диете: рецепт смузи из хурмы
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся одна хурма, один банан и 200 мл кефира или же йогурта без сахара.

"При термической обработке практически полностью исчезает витамин С, но остаются пищевые волокна. Это позволяет готовить из хурмы желе, компоты или кисели, добавлять ее в пироги. Еще этот фрукт хорошо сочетается с мясом и рыбой", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Помойте хурму, уберите плодоножку и косточки, измельчить ее. После очистите банан и порежьте его на небольшие кусочки. Затем добавите кефир к фруктам и измельчить блендером до однородности.

Кстати, кефир можно исключить или заменить свежевыжатым соком апельсина. Еще к напитку можно добавить различные приправы по типу корицы.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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