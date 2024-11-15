Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут

Шпроты традиционно используются для приготовления бутербродов, но, они также могут стать основой для удивительно вкусного салата. Для этого простого, но аппетитного блюда потребуется всего одна банка шпрот в масле (можно заменить на любые рыбные консервы).
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Сначала сварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте их мелкими кубиками.
Огурцы также порежьте кубиками.
С кукурузы просто слейте жидкость, а масло из шпрот уберите, после чего разомните рыбу вилкой, стараясь не превращать её в кашу.
Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез и немного соли, если нужно. Перемешайте, и салат готов к подаче!
Шпро́ты (лат Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).
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