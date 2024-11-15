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Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут

0:56
Еда

Шпроты традиционно используются для приготовления бутербродов, но, они также могут стать основой для удивительно вкусного салата. Для этого простого, но аппетитного блюда потребуется всего одна банка шпрот в масле (можно заменить на любые рыбные консервы).

Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • Шпроты — 1 банка,
  • 3 яйца,
  • 1-2 свежих огурца,
  • полбанки кукурузы,
  • свежая зелень,
  • майонез для заправки,
  • соль по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Сначала сварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте их мелкими кубиками.

Огурцы также порежьте кубиками.

С кукурузы просто слейте жидкость, а масло из шпрот уберите, после чего разомните рыбу вилкой, стараясь не превращать её в кашу.

Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез и немного соли, если нужно. Перемешайте, и салат готов к подаче!

Уточнения

Шпро́ты (лат Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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