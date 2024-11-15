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Готовим потрясающий рамен в домашних условиях при помощи советов от шеф-поваров

1:17
Еда

Бульонная основа 

Начните с ароматного бульона. Добавление таких ингредиентов, как чеснок, имбирь и лук, придает глубины. Рассмотрите возможность использования смеси овощного и куриного бульона для получения хорошо сбалансированного вкуса.

Готовим потрясающий рамен в домашних условиях при помощи советов от шеф-поваров
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Соевый соус

Добавьте в бульон качественный соевый соус. Выбирайте продукт с низким содержанием соли, чтобы контролировать соленость. Он придает пикантный вкус вашему рамену.

Креативные добавки

Яйца всмятку, нарезанный зеленый лук, грибы и морские водоросли — простые, но восхитительные дополнения, которые улучшают как вкус, так и текстуру.

Выбор белка

Экспериментируйте с вариантами белка. Нарезанная курица, свинина, тофу или даже яйцо пашот могут стать отличными источниками белка.

Кунжутное масло

Сбрызните кунжутным маслом непосредственно перед подачей на стол.  Это небольшое дополнение, которое может сильно повлиять на общий вкус.

Зелень

Добавьте свежести с помощью зелени. Украсить блюдо может измельченная кинза или петрушка, посыпанная сверху непосредственно перед подачей на стол.

Уточнения

Рaмэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн, ) — японское блюдо с пшеничной лапшой.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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