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Невероятно нежный, сытный и вкусный салат для Нового года с куриным филе

1:11
Еда

Ингредиенты

  1. Куриное филе — 2 шт.
  2. Лук — 2 шт.
  3. Вареная морковь — 1 шт.
  4. Вареный картофель — 2 шт.
  5. Майонез — 300 мл.
  6. Сыр — 300 г.
  7. Маринованные грибы — половина банки.
  8. Маслины и укроп для украшения.

Приготовление

Сначала замаринуйте лук. Залейте его тёплой водой, добавьте уксус и сахар, оставьте на 30 минут. Натрите твердый сыр на мелкой терке, а картофель и морковь натрите на крупной терке.

Невероятно нежный, сытный и вкусный салат для Нового года с куриным филе
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Куриное филе отварите в подсоленной воде, нарежьте на небольшие кусочки. Маринованные грибы нарежьте на слайсы. Маслины порежьте на кружочки.

Теперь собирайте салат. Ингредиенты стоит укладывать слоями. Первым слоем идет куриное филе. Промажьте его майонезом. Потом положите грибы, маринованный лук и тертую картошку. Снова промажьте майонезом. Выложите морковь и добавьте майонез. Теперь все посыпьте сыром. Сверху украсьте укропом и маслиной.

 

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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