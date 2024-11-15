Невероятно нежный, сытный и вкусный салат для Нового года с куриным филе

Сначала замаринуйте лук. Залейте его тёплой водой, добавьте уксус и сахар, оставьте на 30 минут. Натрите твердый сыр на мелкой терке, а картофель и морковь натрите на крупной терке.
Куриное филе отварите в подсоленной воде, нарежьте на небольшие кусочки. Маринованные грибы нарежьте на слайсы. Маслины порежьте на кружочки.
Теперь собирайте салат. Ингредиенты стоит укладывать слоями. Первым слоем идет куриное филе. Промажьте его майонезом. Потом положите грибы, маринованный лук и тертую картошку. Снова промажьте майонезом. Выложите морковь и добавьте майонез. Теперь все посыпьте сыром. Сверху украсьте укропом и маслиной.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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