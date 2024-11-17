Новый рецепт для 2025 года: салат, который заменит оливье

2025 год по китайскому гороскопу пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы угодить символу наступающего года, стоит приготовить к праздничному столу что-то необычное, например, салат с маринованными грибами и нежным мясом — оригинальная альтернатива привычному оливье.
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
мясо (говядина, курица или индейка) — 200 г
картофель — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
морковь — 2 шт.
маринованные грибы — 180–200 г
уксус — 1 ст. л.
сахар — 1 ст. л.
соль — 1 ч. л.
майонез, сметана или натуральный йогурт для заправки
Приготовление:
Очистите и нарежьте лук кубиками, затем замаринуйте его. Для этого залейте лук водой, добавьте уксус, соль и сахар и оставьте на 15 минут.
Отварите мясо, картофель в мундирах и морковь. Очищенные овощи нарежьте кубиками.
Нарежьте отварное мясо тонкими ломтиками, а с грибов слейте маринад.
Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и заправку по вкусу. Для подачи выложите салат на блюдо, формируя кольцо с помощью стакана.
Украсьте салат зеленью, охладите в холодильнике и подавайте к праздничному столу. Этот освежающий салат обязательно понравится всем за столом!