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Новый рецепт для 2025 года: салат, который заменит оливье

1:32
Еда

2025 год по китайскому гороскопу пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы угодить символу наступающего года, стоит приготовить к праздничному столу что-то необычное, например, салат с маринованными грибами и нежным мясом — оригинальная альтернатива привычному оливье.

Новый рецепт для 2025 года: салат, который заменит оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • мясо (говядина, курица или индейка) — 200 г
  • картофель — 3 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • маринованные грибы — 180–200 г
  • уксус — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • майонез, сметана или натуральный йогурт для заправки

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте лук кубиками, затем замаринуйте его. Для этого залейте лук водой, добавьте уксус, соль и сахар и оставьте на 15 минут.
  2. Отварите мясо, картофель в мундирах и морковь. Очищенные овощи нарежьте кубиками.
  3. Нарежьте отварное мясо тонкими ломтиками, а с грибов слейте маринад.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и заправку по вкусу. Для подачи выложите салат на блюдо, формируя кольцо с помощью стакана.

Украсьте салат зеленью, охладите в холодильнике и подавайте к праздничному столу. Этот освежающий салат обязательно понравится всем за столом!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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