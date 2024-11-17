Новый рецепт для 2025 года: салат, который заменит оливье

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

2025 год по китайскому гороскопу пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы угодить символу наступающего года, стоит приготовить к праздничному столу что-то необычное, например, салат с маринованными грибами и нежным мясом — оригинальная альтернатива привычному оливье.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

мясо (говядина, курица или индейка) — 200 г

картофель — 3 шт.

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 2 шт.

маринованные грибы — 180–200 г

уксус — 1 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

майонез, сметана или натуральный йогурт для заправки

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук кубиками, затем замаринуйте его. Для этого залейте лук водой, добавьте уксус, соль и сахар и оставьте на 15 минут. Отварите мясо, картофель в мундирах и морковь. Очищенные овощи нарежьте кубиками. Нарежьте отварное мясо тонкими ломтиками, а с грибов слейте маринад. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль и заправку по вкусу. Для подачи выложите салат на блюдо, формируя кольцо с помощью стакана.

Украсьте салат зеленью, охладите в холодильнике и подавайте к праздничному столу. Этот освежающий салат обязательно понравится всем за столом!