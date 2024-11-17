Гнёзда с сыром и грибами — оригинальная замена котлет и тефтелей

Даже самые любимые блюда могут надоесть, если готовить их слишком часто. Это касается и классических котлет или тефтелей. Если вам хочется чего-то нового, попробуйте приготовить гнёзда из фарша с сырно-грибной начинкой — аппетитное и эффектное блюдо, которое разнообразит ваш стол.
Рецепт гнёзд из фарша с начинкой
Для начала нарежьте одну луковицу и 200 граммов грибов. Обжаривайте их на разогретой сковороде несколько минут до золотистого цвета. Это будет основа начинки для гнёзд.
Теперь можно переходить к подготовке фарша. Возьмите полкилограмма фарша, посолите его, добавьте специи по вкусу и тщательно отбейте. Сформируйте из фарша несколько шариков, затем приплюсните их, чтобы создать углубление — это и будут гнёзда.
Заполните гнёзда тёртым сыром и ранее обжаренной смесью из лука и грибов. Верхним слоем добавьте немного майонеза для сочности.
Выложите гнёзда на противень и отправьте их в разогретую до 190 градусов духовку. Запекайте в течение 20 минут. Затем достаньте форму, посыпьте каждое гнездо нарезанными кубиками томатов и добавьте ещё немного тёртого сыра. Верните блюдо в духовку и готовьте ещё около 15 минут.
Результат — красивое, ароматное и сытное блюдо, которое приятно удивит всех за столом.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!