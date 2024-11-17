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Как приготовить хрустящую картошку: три секрета идеального вкуса

1:23
Еда

Жареная картошка с румяной корочкой и приятной хрустинкой — одно из самых популярных блюд. Однако не всем удаётся достичь той самой идеальной консистенции, когда картофель хрустит, но не становится слишком твёрдым и не сгорает. Вот несколько секретов, как приготовить её правильно.

Как приготовить хрустящую картошку: три секрета идеального вкуса
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Замачивание картофеля

Чтобы картошка получилась хрустящей, важно избавиться от излишков крахмала. Для этого нарезанные кусочки нужно поместить в глубокую миску с водой и оставить на полчаса. После этого картофель следует хорошо просушить, промокнув полотенцем.

Регулировка огня

Начинайте жарить картофель на сильном огне без крышки. Это позволит воде быстро испариться, и картофель начнёт приобретать хрустящую корочку. Затем убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Так картошка прожарится равномерно: снаружи останется хрустящей, а внутри — мягкой.

Солёный и луковый акцент в финале

Солить картошку и добавлять к ней лук, обжаренный на другой сковороде, стоит только в самом конце. Если сделать это раньше, картофель не сможет получить ту самую хрустящую корочку.

Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться по-настоящему хрустящей и вкусной жареной картошкой.

Уточнения

Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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