Жареная картошка с румяной корочкой и приятной хрустинкой — одно из самых популярных блюд. Однако не всем удаётся достичь той самой идеальной консистенции, когда картофель хрустит, но не становится слишком твёрдым и не сгорает. Вот несколько секретов, как приготовить её правильно.
Замачивание картофеля
Чтобы картошка получилась хрустящей, важно избавиться от излишков крахмала. Для этого нарезанные кусочки нужно поместить в глубокую миску с водой и оставить на полчаса. После этого картофель следует хорошо просушить, промокнув полотенцем.
Регулировка огня
Начинайте жарить картофель на сильном огне без крышки. Это позволит воде быстро испариться, и картофель начнёт приобретать хрустящую корочку. Затем убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Так картошка прожарится равномерно: снаружи останется хрустящей, а внутри — мягкой.
Солёный и луковый акцент в финале
Солить картошку и добавлять к ней лук, обжаренный на другой сковороде, стоит только в самом конце. Если сделать это раньше, картофель не сможет получить ту самую хрустящую корочку.
Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться по-настоящему хрустящей и вкусной жареной картошкой.
Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!