Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тля: как защитить растения с помощью органических средств
Как сделать стены ярким акцентом в вашем интерьере
Россию обвинили в использовании газа в качестве оружия
Певица Алсу заявила, что нечаянно сделала рекламу Анастасии Решетовой
Сложности содержания кошек: что важно учитывать перед покупкой
Украина может превратить отходы из Чернобыля в ядерное оружие
Выяснилось, что шоффер автомобиля был пьян... — писала газета Раннее Утро 17 ноября 1908 года
Роналду раскрыл, забьёт ли 1000 голов за карьеру
Шаг за шагом: приготовление свежего масла в домашних условиях

Необычный десерт из тыквы — попробуйте с шоколадом и орехами

1:08
Еда

Осень — лучшее время для приготовления блюд из тыквы. Этот овощ богат витаминами и полезными веществами, а его вкус отлично сочетается даже с десертами. Попробуйте этот простой рецепт шоколадно-тыквенного десерта, который идеально подойдёт для прохладных осенних дней.

Необычный десерт из тыквы — попробуйте с шоколадом и орехами
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • тыква — 200 г;
  • горький шоколад — 200 г;
  • орехи — по вкусу;
  • корица или ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Растопите шоколад удобным для вас способом — на водяной бане или в микроволновке.
  2. Очистите тыкву, нарежьте её мякоть и отварите до мягкости. Можно также запечь в духовке.
  3. Пока тыква ещё тёплая, добавьте её в растопленный шоколад и измельчите всё блендером до получения однородной массы.
  4. Измельчите орехи, при желании подсушите их на сухой сковороде, затем добавьте к шоколадно-тыквенной массе.

Добавьте корицу или ванилин по вкусу, разлейте массу по формочкам и поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы десерт застыл.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Домашние животные
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ Аудио 
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя
Последние материалы
Чем может удивить туриста Тольятти, город автоспорта, спидвея и активного отдыха
Почему укроп не растёт и что с этим делать
Лёгкие способы добавить уюта в дом за несколько минуты
Кошатники: уникальные привычки, которые заставят вас улыбнуться
Секрет пикантной квашеной капусты — один неожиданный ингредиент
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта
Плюсы и минусы использования сосновых шишек в садоводстве
Шампунь, бальзам и маска — проверьте, правильно ли вы моете голову
Прогнозирование волн помогает роботам работать в экстремальных условиях
Михаил Ширвиндт рассказал о мошенниках, которые пытались его обмануть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.