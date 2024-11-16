Необычный десерт из тыквы — попробуйте с шоколадом и орехами

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — лучшее время для приготовления блюд из тыквы. Этот овощ богат витаминами и полезными веществами, а его вкус отлично сочетается даже с десертами. Попробуйте этот простой рецепт шоколадно-тыквенного десерта, который идеально подойдёт для прохладных осенних дней.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

горький шоколад — 200 г;

орехи — по вкусу;

корица или ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите шоколад удобным для вас способом — на водяной бане или в микроволновке. Очистите тыкву, нарежьте её мякоть и отварите до мягкости. Можно также запечь в духовке. Пока тыква ещё тёплая, добавьте её в растопленный шоколад и измельчите всё блендером до получения однородной массы. Измельчите орехи, при желании подсушите их на сухой сковороде, затем добавьте к шоколадно-тыквенной массе.

Добавьте корицу или ванилин по вкусу, разлейте массу по формочкам и поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы десерт застыл.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

