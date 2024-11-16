Необычный десерт из тыквы — попробуйте с шоколадом и орехами

Осень — лучшее время для приготовления блюд из тыквы. Этот овощ богат витаминами и полезными веществами, а его вкус отлично сочетается даже с десертами. Попробуйте этот простой рецепт шоколадно-тыквенного десерта, который идеально подойдёт для прохладных осенних дней.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Добавьте корицу или ванилин по вкусу, разлейте массу по формочкам и поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы десерт застыл.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!