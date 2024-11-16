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Секрет пикантной квашеной капусты — один неожиданный ингредиент

1:15
Еда

Квашеная капуста — классическое зимнее блюдо, которое многие любят само по себе, достаточно просто добавить репчатый лук и полить нерафинированным подсолнечным маслом. Однако существует способ сделать её ещё вкуснее и интереснее.

Секрет пикантной квашеной капусты — один неожиданный ингредиент
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Ингредиенты и советы по приготовлению

Рецепты квашеной капусты, где она проходит естественное брожение, считаются самыми полезными, в отличие от маринованных с уксусом вариантов. Основные ингредиенты — капуста, морковь и соль. Для качественного результата важно выбрать свежий и подходящий по сорту кочан.

Кроме того, многие хозяйки добавляют семена укропа, клюкву, яблоки, бруснику или тёртый хрен, чтобы придать вкусу разнообразие. Популярны и вариации с добавлением свёклы или болгарского перца.

Но для придания по-настоящему пикантного вкуса можно добавить немного кочерыжки. Достаточно натереть четверть кочерыжки на один кочан капусты. Этот простой ингредиент придаст блюду яркость и характерный вкус. Далее перемешайте все компоненты, обомните и оставьте капусту на закваску обычным способом.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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