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Как приготовить картофельные колбаски

1:31
Еда

Обычные мясные колбаски знакомы почти всем, но мало кто пробовал картофельные колбаски. Это блюдо не только удивляет своим вкусом, но и радует любителей картофеля в любом виде — варёного, жареного, запечённого. Если вы относите себя к таким, картофельные колбаски точно придутся вам по душе!

Как приготовить картофельные колбаски
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Vorderstraße, CC BY 2.0

Рецепт картофельных колбасок

Для начала возьмите 250 граммов бекона, нарежьте его и обжаривайте на сковороде на среднем огне около восьми минут. Затем добавьте 200 граммов нарезанного кубиками лука и готовьте смесь ещё 8 минут до румяного цвета.

Пока лук и бекон доходят до готовности, очистите 650 граммов картофеля и натрите его на мелкой тёрке. Измельчённую картофельную массу тщательно отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости, и смешайте с приготовленной смесью бекона и лука. Добавьте соль и перец по вкусу.

Теперь приготовьте свиную оболочку для колбасы и начните её картофельной начинкой. Готовую «колбаску» разделите на несколько небольших частей с помощью ниток.

Выложите колбаски в форму для запекания и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около 50-60 минут.

На выходе у вас получится невероятно вкусное и сытное блюдо, которое точно удивит ваших гостей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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