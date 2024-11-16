Мягкая и яркая свёкла за 10 минут — простой лайфхак с мультиваркой

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционная варка свёклы занимает не менее 40 минут, а чаще всего — около часа. Однако, с помощью современных кухонных приборов можно существенно сократить это время.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Как сварить свёклу в мультиварке

Для приготовления свёклы в мультиварке даже не потребуется вода. Достаточно налить немного растительного масла в чашу, добавить нарезанную свёклу и выбрать режим "Выпечка" на 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы свёкла приготовилась полностью, сохранив насыщенный цвет, яркий вкус и полезные вещества.

Важно отметить, что нарезать свёклу перед варкой в кастрюле не рекомендуется. Да, это тоже ускоряет процесс, но приводит к тому, что в кипящей воде овощ теряет яркость и становится безвкусным.

Если вам нужно приготовить свёклу целиком, положите её в чашу мультиварки в кожуре, залейте водой и выберите режим "Выпечка" на 35 минут.

Что делать, если нет мультиварки?

Мягкость и готовность свёклы можно достичь и в микроволновке: для этого понадобится всего 10-12 минут.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

