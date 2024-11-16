Мягкая и яркая свёкла за 10 минут — простой лайфхак с мультиваркой

Традиционная варка свёклы занимает не менее 40 минут, а чаще всего — около часа. Однако, с помощью современных кухонных приборов можно существенно сократить это время.
Как сварить свёклу в мультиварке
Для приготовления свёклы в мультиварке даже не потребуется вода. Достаточно налить немного растительного масла в чашу, добавить нарезанную свёклу и выбрать режим "Выпечка" на 15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы свёкла приготовилась полностью, сохранив насыщенный цвет, яркий вкус и полезные вещества.
Важно отметить, что нарезать свёклу перед варкой в кастрюле не рекомендуется. Да, это тоже ускоряет процесс, но приводит к тому, что в кипящей воде овощ теряет яркость и становится безвкусным.
Если вам нужно приготовить свёклу целиком, положите её в чашу мультиварки в кожуре, залейте водой и выберите режим "Выпечка" на 35 минут.
Что делать, если нет мультиварки?
Мягкость и готовность свёклы можно достичь и в микроволновке: для этого понадобится всего 10-12 минут.
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.
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