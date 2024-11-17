Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метеорный поток Леониды: звездопад 17–18 ноября 2024 года
Ни в коем случае не ешьте эти продукты, если у вас акне
Как вырастить идеальную цветную капусту в открытом грунте
Почему замороженная хурма лучше свежей: рекомендации специалистов
Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле
Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции
Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать
Как сделать глаза ярче с помощью макияжа

Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола

Еда

Интересный вариант приготовления салата оливье. В рецепте присутствует необычный ингредиент — и это тунец. Салат можно эффектно подать в виде рождественского венка.

Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола
Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты: 1 красная луковица, 3 варёных в мундире картофелины, 1 варёная в мундире морковь, 100 г зелёного консервированного горошка, 3 ст. л. винного уксуса, 100 г майонеза, 70 г натурального йогурта, 1 ч. л. горчицы, 1 банка консервированного тунца, 3 варёных вкрутую яйца, 100 г маринованных огурцов, соль и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук тонко нарежьте на четвертинки и замаринуйте в винном уксусе, уксус слейте.
  2. Смешайте йогурт, майонез, горчицу и соль.
  3. Тунец выложите из банки на тарелку слегка разомните вилкой.
  4. Картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте кубиками.
  5. С горошка слейте жидкость и добавьте к нарезанным овощам.
  6. Добавьте лук и тунец.
  7. Заправьте приготовленным соусом.
  8. Всё тщательно перемешайте.
  9. На сервировочное блюдо положите кулинарное кольцо диаметром 18 см, в центре поставьте стакан. Выложите салат. Сверху примните салат лопаткой.
  10. Аккуратно уберите стакан и кольцо.
  11. Украсьте салат по своему вкусу: зеленью, кусочками овощей, ягод или фруктов, оливками, кусочками сыра или тёртым яичным желтком.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Авто
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Последние материалы
Как система "все включено" делает отдых с детьми удобнее и дешевле
Щи с квашеной капустой: суп для здоровья желудка и костей
Россия уменьшила закупки одежды и товаров широкого потребления из Турции
Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола
Что не так с поводками-рулетками и почему их стоит избегать
Как сделать глаза ярче с помощью макияжа
Как пластик изменил мир и стал экологической проблемой
Почему картофель трескается в земле и как это предотвратить
Нарушения в конструкции авто: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Как выбрать выгодную ипотечную программу в условиях меняющихся ставок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.