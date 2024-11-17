Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола

Интересный вариант приготовления салата оливье. В рецепте присутствует необычный ингредиент — и это тунец. Салат можно эффектно подать в виде рождественского венка.
Ингредиенты: 1 красная луковица, 3 варёных в мундире картофелины, 1 варёная в мундире морковь, 100 г зелёного консервированного горошка, 3 ст. л. винного уксуса, 100 г майонеза, 70 г натурального йогурта, 1 ч. л. горчицы, 1 банка консервированного тунца, 3 варёных вкрутую яйца, 100 г маринованных огурцов, соль и зелень по вкусу.
Приготовление:
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!