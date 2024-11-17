Необычный рецепт салата оливье для новогоднего стола

Интересный вариант приготовления салата оливье. В рецепте присутствует необычный ингредиент — и это тунец. Салат можно эффектно подать в виде рождественского венка.

Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты: 1 красная луковица, 3 варёных в мундире картофелины, 1 варёная в мундире морковь, 100 г зелёного консервированного горошка, 3 ст. л. винного уксуса, 100 г майонеза, 70 г натурального йогурта, 1 ч. л. горчицы, 1 банка консервированного тунца, 3 варёных вкрутую яйца, 100 г маринованных огурцов, соль и зелень по вкусу.

Приготовление:

Лук тонко нарежьте на четвертинки и замаринуйте в винном уксусе, уксус слейте. Смешайте йогурт, майонез, горчицу и соль. Тунец выложите из банки на тарелку слегка разомните вилкой. Картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте кубиками. С горошка слейте жидкость и добавьте к нарезанным овощам. Добавьте лук и тунец. Заправьте приготовленным соусом. Всё тщательно перемешайте. На сервировочное блюдо положите кулинарное кольцо диаметром 18 см, в центре поставьте стакан. Выложите салат. Сверху примните салат лопаткой. Аккуратно уберите стакан и кольцо. Украсьте салат по своему вкусу: зеленью, кусочками овощей, ягод или фруктов, оливками, кусочками сыра или тёртым яичным желтком.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

