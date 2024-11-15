Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Сгущенка — это не только отличная добавка к десертам и блинам, но и универсальный продукт, который можно долго хранить, если соблюдать определенные правила. Обычно в закрытой жестяной банке сгущенка может храниться около года, вне зависимости от того, стоит ли она в холодильнике или нет. Но после вскрытия банки использовать сразу весь продукт не всегда удается.

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Часто хозяйки оставляют вскрытую банку в холодильнике, однако в этом случае сгущенка быстро засахарится, загустеет и потеряет свои вкусовые и питательные качества. Чтобы избежать этого, остатки сгущенки лучше перелить в чистую пластиковую или стеклянную емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить сгущенку в таком виде можно около недели, обязательно в холодильнике.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».



