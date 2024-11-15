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Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек

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Еда

Сгущенка — это не только отличная добавка к десертам и блинам, но и универсальный продукт, который можно долго хранить, если соблюдать определенные правила. Обычно в закрытой жестяной банке сгущенка может храниться около года, вне зависимости от того, стоит ли она в холодильнике или нет. Но после вскрытия банки использовать сразу весь продукт не всегда удается.

Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, PDM

Часто хозяйки оставляют вскрытую банку в холодильнике, однако в этом случае сгущенка быстро засахарится, загустеет и потеряет свои вкусовые и питательные качества. Чтобы избежать этого, остатки сгущенки лучше перелить в чистую пластиковую или стеклянную емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить сгущенку в таком виде можно около недели, обязательно в холодильнике.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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