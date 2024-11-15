Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпугиватели собак: ваш надежный защитник в любой ситуации
Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек
Идеи для стильного интерьера без ремонта и хлопот
"Зенит" раскрыл стартовый состав на матч с "Фенербахче"
Актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй
Идеальный секрет домашней пиццы: тесто, которое покорит ваше сердце
Уайт: хочу, чтобы Чимаев выступил в США
Китайцы раскрыли, как побороть старение
В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года

Правило золотой тарелки: как накрыть праздничный стол без вреда для здоровья

1:10
Еда

Внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, дала рекомендации для создания здорового праздничного стола, который поможет избежать проблем с пищеварением и неприятных симптомов переедания. Она поделилась этими советами с пресс-службой регионального ведомства, подчеркнув важность соблюдения баланса в праздничном меню, чтобы избежать обострения заболеваний ЖКТ.

Правило золотой тарелки: как накрыть праздничный стол без вреда для здоровья
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Эксперт предложила использовать "правило золотой тарелки", согласно которому тарелку следует мысленно разделить на четыре части. Около 25% тарелки стоит отвести под углеводы, такие как картофель или зерновой хлеб. Еще 25% должны составлять белки — например, нежирная птица, рыба, морепродукты или яйца. Оставшуюся половину тарелки лучше заполнить клетчаткой — свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью.

Такой подход поможет избежать перегрузки ЖКТ. Помимо правильного состава блюд, Пичугина советует больше двигаться, а не сидеть за столом — танцы в новогоднюю ночь помогут снизить риск набора лишнего веса.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Китайцы раскрыли, как побороть старение
В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года
Состояние "водителя-зомби": что оно значит и как его предотвратить?
Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений
Стали известны лучшие российские работодатели
Англичанка влюбилась в заключенного намного младше себя и дождалась его
Укрытие как залог здоровья деревьев: стоит ли беспокоиться?
Удивительные способности собачьего носа: тепло, которое они чувствуют
Какие продукты провоцируют варикоз?
На бирже произошел сегодня форменный крах... - писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.