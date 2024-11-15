Правило золотой тарелки: как накрыть праздничный стол без вреда для здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, дала рекомендации для создания здорового праздничного стола, который поможет избежать проблем с пищеварением и неприятных симптомов переедания. Она поделилась этими советами с пресс-службой регионального ведомства, подчеркнув важность соблюдения баланса в праздничном меню, чтобы избежать обострения заболеваний ЖКТ.

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Эксперт предложила использовать "правило золотой тарелки", согласно которому тарелку следует мысленно разделить на четыре части. Около 25% тарелки стоит отвести под углеводы, такие как картофель или зерновой хлеб. Еще 25% должны составлять белки — например, нежирная птица, рыба, морепродукты или яйца. Оставшуюся половину тарелки лучше заполнить клетчаткой — свежими овощами, фруктами, ягодами и зеленью.

Такой подход поможет избежать перегрузки ЖКТ. Помимо правильного состава блюд, Пичугина советует больше двигаться, а не сидеть за столом — танцы в новогоднюю ночь помогут снизить риск набора лишнего веса.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.



