Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Муцениеце раскрыла правду о романах с Чуйковым и Кологривым
Сравнение лидеров продаж: кто вырвался вперёд
Как правильно кормить птиц зимой? Названы безопасные продукты
Почему музыка помогает справляться со стрессом
Помогает в 99% случаях! Как снять боль в мышцах после тренировки
Доллар по 100 рублей и выше — новая реальность для российской экономики
Пряный напиток, который поможет похудеть. Как правильно заваривать чай масала?
Haval H9 второго поколения: обзор, технические характеристики и цены
Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости

Опасные продукты: как мучное и трансжиры сокращают продолжительность жизни

1:14
Еда

Питание напрямую влияет на продолжительность и качество жизни человека. Как рассказала диетолог Елена Соломатина, некоторые продукты могут существенно сократить годы жизни. Она выделяет два главных типа таких продуктов: мучное и трансжиры.

Опасные продукты: как мучное и трансжиры сокращают продолжительность жизни
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

К категории опасных для здоровья продуктов относятся сладости, выпечка, пиво и варенья — всё, что имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень глюкозы в крови. По словам Соломатиной, подобная пища даёт организму избыток энергии, часть которой превращается в жировые запасы. Из-за накопления лишнего веса увеличивается риск атеросклероза и воспалительных процессов, которые препятствуют полноценному питанию всех органов. Со временем это приводит к чувству усталости, подавленности, снижению памяти и концентрации.

Трансжиры и жареные продукты (фастфуд, картофель, мясо) также наносят значительный вред, подавляя работу здоровых клеток организма. Они замедляют выработку коллагена, что сказывается на внешности: появляются ранние морщины, кожа теряет упругость и стареет быстрее.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д  — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Названы автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом
Авто
Названы автомобили, за которыми категорически нельзя ехать следом Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Последние материалы
Почему облака не падают, несмотря на их вес
Как использовать яичную скорлупу на участке? Раскрываем дачные хитрости
Как горячая вода очищает организм и помогает сохранять молодость
Где солнце встаёт раньше всех на планете
Список экономически значимых компаний России обновился
Как сэкономить на поездках по Италии без штрафов
Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья
Прорабатывают всё тело! Лучшие упражнения для мужчин после 40 лет
Как заварить чай, чтобы раскрыть каждый его вкус
Кошки: ваши невидимые спасители от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.