Опасные продукты: как мучное и трансжиры сокращают продолжительность жизни

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Питание напрямую влияет на продолжительность и качество жизни человека. Как рассказала диетолог Елена Соломатина, некоторые продукты могут существенно сократить годы жизни. Она выделяет два главных типа таких продуктов: мучное и трансжиры.

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К категории опасных для здоровья продуктов относятся сладости, выпечка, пиво и варенья — всё, что имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень глюкозы в крови. По словам Соломатиной, подобная пища даёт организму избыток энергии, часть которой превращается в жировые запасы. Из-за накопления лишнего веса увеличивается риск атеросклероза и воспалительных процессов, которые препятствуют полноценному питанию всех органов. Со временем это приводит к чувству усталости, подавленности, снижению памяти и концентрации.

Трансжиры и жареные продукты (фастфуд, картофель, мясо) также наносят значительный вред, подавляя работу здоровых клеток организма. Они замедляют выработку коллагена, что сказывается на внешности: появляются ранние морщины, кожа теряет упругость и стареет быстрее.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.



