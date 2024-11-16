Кислые мандарины: эксперты рассказали, как быстро сделать их слаще

К концу осени на прилавках появляются яркие мандарины, но не всегда удается предугадать, будут ли они сладкими. Эксперты рассказали о простом способе улучшить вкус цитрусовых.
Чтобы снизить кислотность мандаринов, сначала поместите их в теплую воду (примерно 40°C) на 15 минут, а затем — в холодную. В результате температурного воздействия часть кислоты начнет распадаться, делая мандарины менее кислыми. Этот метод пришел из Японии, где им часто пользуются продавцы фруктов.
Кислый вкус также может быть признаком недозрелости плодов. В этом случае можно оставить мандарины на подоконнике на 2-3 дня для дозревания. Чтобы ускорить процесс, можно положить рядом с ними яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен, который помогает плодам быстрее дозреть.
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