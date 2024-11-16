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Икра на Новый год: как правильно выбирать и хранить деликатес

1:24
Еда

Эксперты рекомендуют начать подготовку к новогоднему столу уже в ноябре, закупив продукты с долгим сроком хранения, такие как икра. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова поделилась советами, на что стоит обратить внимание при выборе этого деликатеса.

Икра на Новый год: как правильно выбирать и хранить деликатес
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Сухорукова советует покупать икру только в крупных торговых сетях или у официальных производителей, где можно получить документы, подтверждающие качество. Она подчеркивает, что подозрительно низкая цена — это первый признак подделки.

Важный момент — стандарты качества. На упаковке должны быть указаны ГОСТ или ТУ, и наименование продукта должно включать слово "икра", а не "рыбный продукт". Как отметила врач, "рыбные продукты" часто не соответствуют стандартам.

Состав хорошей икры должен быть простым: рыба, соль, растительное масло. Допустимы консерванты — сорбиновая кислота и бензоат натрия (Е 200 и Е 211). Но добавку E 239 (уротропин) стоит избегать.

Также врач рекомендует выбирать икру в стеклянной банке. В прозрачной упаковке проще рассмотреть икру, оценив её цвет и консистенцию. Однако важно помнить, что срок хранения икры в стеклянной таре меньше — до нескольких месяцев.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия  — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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