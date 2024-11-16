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Как чуду укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье костей

1:26
Еда

Чуду — традиционные дагестанские лепешки с разнообразными начинками, которые могут оказать положительное влияние на здоровье. Это блюдо готовится из пресного теста, и начинки — будь то мясо, зелень, овощи или творог — в идеале должно быть в два раза больше, чем теста. Лепешки обжариваются на сухой сковороде, а после обмазываются маслом и подаются горячими.

Как чуду укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье костей
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Телеведущие и врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов рассказали о пользе чуду с научной точки зрения. Один из ключевых аспектов — это способ приготовления: масло не добавляется на сковороду, что исключает образование трансжиров. Такое приготовление делает чуду более полезным для здоровья.

Само тесто содержит селен — элемент, который укрепляет иммунитет, улучшая работу "природных киллеров" иммунной системы. Начинка тоже играет важную роль. Например, чуду с творогом богаты кальцием, который не только укрепляет кости, но и помогает организму усваивать сахар, поддерживая его уровень в крови в норме. Зелень, особенно петрушка, богата витамином К, который улучшает работу тромбоцитов и ускоряет заживление ран. Однако людям, принимающим антикоагулянты, стоит избегать зелени в большом количестве, так как она может снижать эффективность этих препаратов.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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