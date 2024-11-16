Почему нельзя есть 2 яйца с желтками — советы терапевта для диеты

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Терапевт Артем Батраков объяснил, как включать яйца в рацион тем, кто стремится снизить холестерин и контролировать вес. При атеросклерозе, когда на стенках сосудов формируются холестериновые бляшки, рекомендуется сократить жирные продукты в питании, так как важно избегать дисбаланса насыщенных и ненасыщенных жиров.

В первую очередь врач советует ограничить употребление жирного мяса (например, свинины, баранины и утки), быстрых углеводов и жирных молочных продуктов. Яйца, по словам Батракова, также содержат много холестерина — около 210 мг в одном желтке. Поэтому при ограничении холестерина до 300 мг в день не рекомендуется употреблять сразу 2-3 яйца.

Однако Батраков предложил способ, который поможет включить яйца в рацион и при этом контролировать уровень холестерина. Он рекомендует варить 2 яйца, но оставлять желток только одного. Такое соотношение позволяет наслаждаться яйцами несколько раз в неделю без риска для здоровья.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



