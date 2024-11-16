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Почему дорожают продукты: дефицит молока и импортные товары под ударом

1:45
Еда

В начале ноября цены на ряд потребительских товаров снова повысились. Согласно данным Росстата, лидером подорожания стало сливочное масло, которое с 6 по 11 ноября подорожало на 1,2%, а с начала года его цена выросла уже на 28,3%. Основными причинами увеличения стоимости, по мнению аналитиков, стали дефицит молочного сырья и рост производственных расходов. Сказывается также и подорожание молока с низким содержанием жира на мировом рынке, а также рост спроса на него.

Почему дорожают продукты: дефицит молока и импортные товары под ударом
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Эксперты предполагают, что стабилизировать ситуацию поможет увеличение производства сырого молока в стране, а также временные меры для увеличения импорта масла. Пока что предпосылок для резкого снижения цен нет, но паниковать не стоит.

На фоне дефицита молока выросли цены и на другие молочные продукты — творог, сыры, сметану. Кроме того, за первые недели ноября подорожали мясо, птица, некоторые фрукты и овощи. Например, цены на апельсины поднялись на 14,9%, огурцы подорожали на 8,8%, а лимоны — на 6,1%. Также в список попал и картофель, который сейчас стоит на 75% больше, чем в осенний период прошлого года.

Несколько меньший рост цен зафиксирован на шоколад, яйца, подсолнечное масло и некоторые виды рыбы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минсельхоз и Минпромторг уже инициировали проверки по ряду фактов резкого повышения цен.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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