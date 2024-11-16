Почему творог иногда исключают из диет и как его есть с пользой

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — продукт, богатый белком и кальцием, но при этом низкокалорийный. Он часто включается в рацион профессиональных спортсменов и людей, стремящихся к снижению веса. Однако иногда творог исключают из популярных диет. Причину такого подхода объяснила нутрициолог Александра Николаева.

Фото: pxhere

По словам Николаевой, творог попал в категорию нежелательных продуктов в некоторых диетах из-за высокого инсулинового индекса. Это означает, что при его употреблении инсулин выделяется активно, что может привести к задержке жидкости в организме. Но сама по себе отечность возникает не из-за творога, а из-за его сочетания с другими продуктами.

Нутрициолог отметила, что творог часто едят с подсластителями, такими как сахар, варенье, сгущенное молоко и сиропы — все это продукты с высоким гликемическим индексом. Именно сочетание высоких гликемического и инсулинового индексов ведет к задержке жидкости. Поэтому лучше избегать добавления сладких ингредиентов к творогу.

Александра Николаева подчеркнула, что при сочетании творога со сметаной или греческим йогуртом, а также с добавлением зелени, продукт приносит только пользу. Такое сочетание помогает избежать ненужной нагрузки на организм и позволяет полноценно насладиться питательными свойствами творога.

Уточнения

Творо́г — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

