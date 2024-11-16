Почему сосиски и колбасы вредны: мнение кандидата медицинских наук

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Кандидат медицинских наук и диетолог Софья Елиашевич заявила, что переработанные мясные продукты, такие как сосиски и колбасы, не несут никакой пользы для организма. По её словам, подобные продукты несут серьёзные риски для здоровья. Взрослые предпочитают копченые колбасы, тогда как сосиски часто дают даже детям, считая их быстрым и удобным перекусом. Однако, как утверждает Елиашевич, в сосисках нет ничего полезного — наоборот, они содержат консерванты, много соли и насыщенных жиров. Постоянное употребление таких продуктов может привести к повышенному давлению, заболеваниям сердца, запорам и проблемам с пищеварением.

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Елиашевич подчеркнула, что переработанные мясные изделия вредят микрофлоре кишечника, снижая количество полезных бактерий и повышая риск хронического воспаления.

"Хроническое воспаление, вызванное высококалорийной и обработанной пищей, также способствует развитию рака толстой кишки", — отмечает врач.

Отказаться полностью от сосисок и колбас может быть сложно, признает диетолог, но постепенное ограничение их потребления и замена на натуральные продукты помогут поддерживать здоровье и предотвратить множество заболеваний.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



