Простой способ приготовить креветки с ресторанным вкусом

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки давно стали универсальным продуктом, подходящим для множества блюд: пасты, супов, салатов, а также для приготовления на гриле или варки. Приготовленные в воде с долькой лимона или лайма, с укропом или острым соусом, креветки сохраняют свой насыщенный вкус и аппетитный аромат. Правильное время и способы варки зависят от вида и размера креветок.

Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Интересно, что креветки использовались в кулинарии еще с древних времен, однако в России они стали популярны лишь с 1980-х годов. В те годы морепродукты были доступны в основном как варено-мороженые продукты и часто подавались в качестве закуски. С течением времени ассортимент значительно расширился, и сегодня в магазинах можно встретить различные виды креветок — от крупных аргентинских до мелких северных, которые продаются в глазури, морских коктейлях и т. д.

Существует более 2000 видов креветок, обитающих как в морской, так и пресной воде. Наиболее популярные — это северные креветки, небольшие и иногда с икрой, которые часто встречаются на прилавках супермаркетов. Тигровые креветки можно узнать по характерным полоскам на панцире; они достигают 40 см в длину и часто выращиваются на фермах.

Королевские креветки — редкость в дикой природе, но их также выращивают искусственно, в основном для продажи в замороженном виде. Аргентинские креветки с насыщенным вкусом и красным панцирем считаются деликатесом и идеально подходят для запекания на гриле.

Мясо креветок обладает не только великолепным вкусом, но и полезными свойствами: оно богато белком, витаминами А, C, D, Е, омега-3 кислотами и микроэлементами, необходимыми для здоровья кожи, волос, сосудов и щитовидной железы.

При покупке свежемороженых креветок лучше обращать внимание на цвет голов — у свежих креветок он светлый. Чем темнее голова, тем дольше продукт хранился. Для сохранения свежести креветок сразу после вылова они подвергаются быстрой заморозке.

Креветки можно приготовить разными способами: варка в кастрюле, жарка на сковороде, готовка в микроволновке, пароварке или скороварке. Время варки обычно зависит от вида креветок — от одной до семи минут. Чтобы сохранить сочность, креветки часто варят прямо в панцире, так как хитин защищает нежное мясо от пересаливания. Кроме того, часто добавляют специи, зелень, лимон и даже томатную пасту, чтобы улучшить вкус и создать ароматный бульон.

Для тех, кто предпочитает креветки к пиву, достаточно добавить специи в кипящую воду, немного проварить и затем опустить в неё морепродукты на пару минут.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

