Этот универсальный карамельный крем — настоящая находка, ведь готовить его всего 5 минут

Этот карамельный крем — универсальный и лёгкий. Его можно использовать для начинки эклеров, профитролей и бисквитных тортов. Уверены, что он станет вашим любимым, ведь делать его всего пять минут!
Ингредиенты:
Приготовление
Крем готов!
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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