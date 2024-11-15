Этот универсальный карамельный крем — настоящая находка, ведь готовить его всего 5 минут

Этот карамельный крем — универсальный и лёгкий. Его можно использовать для начинки эклеров, профитролей и бисквитных тортов. Уверены, что он станет вашим любимым, ведь делать его всего пять минут!

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Ингредиенты:

сливки 35 % жирности — 300 мл,

варёная сгущёнка — 3-5 столовых ложек.

Приготовление

Сливки нужно хорошо охладить и взбить на невысоких оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость. Когда сливки приобретут кремовую консистенцию, важно следить, чтобы их не перебить. Затем добавить варёную сгущёнку и взбить ещё немного.

Крем готов!

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

