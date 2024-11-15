Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый мармелад — это лёгкий десерт с приятным цитрусовым вкусом, который готовится на основе желатина. Это лакомство придётся по вкусу как любителям сладкого, так и тем, кто предпочитает здоровое питание.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Вам понадобятся:

4 апельсина (это 1 кг),

250 г сахара,

35 г желатина.

Следуйте этим шагам:

Замочите желатин в холодной кипячёной воде на время, указанное на упаковке. Снимите цедру с двух апельсинов. Выдавите сок из апельсинов (его получается около 200 мл). Если нужно, добавьте воду. Вылейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте. Добавьте цедру и доведите до кипения, затем кипятите на медленном огне 3 минуты. Процедите сироп. Растворите желатин любым способом и процедите. Затем вылейте его в тёплый сироп и перемешайте. Разлейте смесь по силиконовым формам и поставьте в холодильник для застывания. Достаньте мармелад из форм и при желании обваляйте его в сахаре.

Храните готовый мармелад в холодильнике.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.





Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром.

