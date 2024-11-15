Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным

Апельсиновый мармелад — это лёгкий десерт с приятным цитрусовым вкусом, который готовится на основе желатина. Это лакомство придётся по вкусу как любителям сладкого, так и тем, кто предпочитает здоровое питание.
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Следуйте этим шагам:
Храните готовый мармелад в холодильнике.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром.
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