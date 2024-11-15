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Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным

1:13
Еда

Апельсиновый мармелад — это лёгкий десерт с приятным цитрусовым вкусом, который готовится на основе желатина. Это лакомство придётся по вкусу как любителям сладкого, так и тем, кто предпочитает здоровое питание.

Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Вам понадобятся:

  • 4 апельсина (это 1 кг),
  • 250 г сахара,
  • 35 г желатина.

Следуйте этим шагам:

  1. Замочите желатин в холодной кипячёной воде на время, указанное на упаковке.
  2. Снимите цедру с двух апельсинов.
  3. Выдавите сок из апельсинов (его получается около 200 мл). Если нужно, добавьте воду.
  4. Вылейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и перемешайте.
  5. Добавьте цедру и доведите до кипения, затем кипятите на медленном огне 3 минуты.
  6. Процедите сироп.
  7. Растворите желатин любым способом и процедите. Затем вылейте его в тёплый сироп и перемешайте.
  8. Разлейте смесь по силиконовым формам и поставьте в холодильник для застывания.
  9. Достаньте мармелад из форм и при желании обваляйте его в сахаре.

Храните готовый мармелад в холодильнике.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

Мармела́д (порт. marmelo — «айва», от латинского слова с тем же значением, в свою очередь заимствование из др.-греч. μέλιμέλον, «медовое яблоко») — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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