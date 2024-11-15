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Эта шарлотка на йогурте получается воздушной, нежной и при этом малокалорийной

1:07
Еда

Этот рецепт предлагает приготовить нежный и воздушный пирог с яблоками, используя натуральный йогурт, можно даже с истекающим сроком годности. Калорийность такого десерта составляет всего 197 калорий на 100 грамм, что делает его идеальным для тех, кто хочет оставаться в форме.

Эта шарлотка на йогурте получается воздушной, нежной и при этом малокалорийной
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • мука — 2 стакана;
  • йогурт натуральный — 170 грамм;
  • яйца — 2 штуки;
  • сахар — 120 грамм;
  • яблоки — 200 грамм;
  • корица — 2 чайные ложки;
  • сода чайная — 1,5 чайных ложек;
  • соль — 1/3 чайной ложки.

Приготовление:

  1. Взбить яйца с сахаром, солью и йогуртом.
  2. Добавить муку, корицу и соду. Тщательно перемешать.
  3. Нарезать яблоки кусочками и добавить в тесто. Перемешать.
  4. Смазать форму маслом и посыпать мукой. Вылить тесто в форму и отправить в духовку на 30 минут или до готовности.
  5. Остудить шарлотку на столе, нарезать на порции и подавать к чаю.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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