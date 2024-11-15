Эта шарлотка на йогурте получается воздушной, нежной и при этом малокалорийной

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает приготовить нежный и воздушный пирог с яблоками, используя натуральный йогурт, можно даже с истекающим сроком годности. Калорийность такого десерта составляет всего 197 калорий на 100 грамм, что делает его идеальным для тех, кто хочет оставаться в форме.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

йогурт натуральный — 170 грамм;

яйца — 2 штуки;

сахар — 120 грамм;

яблоки — 200 грамм;

корица — 2 чайные ложки;

сода чайная — 1,5 чайных ложек;

соль — 1/3 чайной ложки.

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром, солью и йогуртом. Добавить муку, корицу и соду. Тщательно перемешать. Нарезать яблоки кусочками и добавить в тесто. Перемешать. Смазать форму маслом и посыпать мукой. Вылить тесто в форму и отправить в духовку на 30 минут или до готовности. Остудить шарлотку на столе, нарезать на порции и подавать к чаю.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

