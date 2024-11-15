Эта шарлотка на йогурте получается воздушной, нежной и при этом малокалорийной

Этот рецепт предлагает приготовить нежный и воздушный пирог с яблоками, используя натуральный йогурт, можно даже с истекающим сроком годности. Калорийность такого десерта составляет всего 197 калорий на 100 грамм, что делает его идеальным для тех, кто хочет оставаться в форме.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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