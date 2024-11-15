Тушёная картошка с тушёнкой готовится несложно, а нравится абсолютно всем

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо — тушёную картошку с тушёнкой. Это блюдо не требует особых навыков и подойдёт для любого случая. Начнём готовить!

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

картошка — 1 кг;

тушёнка — 1 банка (500 г);

репчатый лук — 1 шт.;

сахар — 1 щепотка;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

чеснок — 2 зубчика;

морковь — 1 шт.;

томат — 1 шт. (по желанию);

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — по необходимости;

специи — по вкусу (кориандр, карри, паприка);

свежая зелень — 2-3 веточки;

сушёные травы — по вкусу;

горошек консервированный — по желанию.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте или отварите до готовности. Добавьте специи по вкусу: молотый чёрный перец, карри, паприку и соль. Перемешайте картофель, чтобы специи равномерно покрыли кусочки. Оставьте под крышкой на несколько минут. Разомните тушёнку вилкой. Выбирайте качественную тушёнку с высоким содержанием мяса (не менее 90 %). Мелко нарежьте лук, помидор и натрите морковь. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета (около 5 минут). Добавьте морковь и обжаривайте ещё 5-6 минут. Положите к картошке томат и обжаривайте всё вместе ещё 4-5 минут. Добавьте чеснок и обжаривайте овощи ещё 1-2 минуты. Прибавьте томатную пасту и тушёнку. Перемешайте и доведите до кипения на небольшом огне. Когда тушёнка с овощами закипит, добавьте картофель. Влейте воду (если нужно) и перемешайте. Если картофель отваривали, вместо воды можно добавить картофельный отвар. Доведите смесь до кипения, добавьте специи по вкусу (кориандр, карри, паприка, соль, молотый чёрный перец) и сушёные травы. По желанию добавьте горошек. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне ещё 5-10 минут. Присыпьте готовое блюдо зеленью и дайте настояться 20-30 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.

