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Тушёная картошка с тушёнкой готовится несложно, а нравится абсолютно всем

2:26
Еда

Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо — тушёную картошку с тушёнкой. Это блюдо не требует особых навыков и подойдёт для любого случая. Начнём готовить!

Тушёная картошка с тушёнкой готовится несложно, а нравится абсолютно всем
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • картошка — 1 кг;
  • тушёнка — 1 банка (500 г);
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • морковь — 1 шт.;
  • томат — 1 шт. (по желанию);
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вода — по необходимости;
  • специи — по вкусу (кориандр, карри, паприка);
  • свежая зелень — 2-3 веточки;
  • сушёные травы — по вкусу;
  • горошек консервированный — по желанию.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте или отварите до готовности.
  2. Добавьте специи по вкусу: молотый чёрный перец, карри, паприку и соль.
  3. Перемешайте картофель, чтобы специи равномерно покрыли кусочки.
  4. Оставьте под крышкой на несколько минут.
  5. Разомните тушёнку вилкой. Выбирайте качественную тушёнку с высоким содержанием мяса (не менее 90 %).
  6. Мелко нарежьте лук, помидор и натрите морковь.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета (около 5 минут).
  8. Добавьте морковь и обжаривайте ещё 5-6 минут.
  9. Положите к картошке томат и обжаривайте всё вместе ещё 4-5 минут.
  10. Добавьте чеснок и обжаривайте овощи ещё 1-2 минуты.
  11. Прибавьте томатную пасту и тушёнку. Перемешайте и доведите до кипения на небольшом огне.
  12. Когда тушёнка с овощами закипит, добавьте картофель.
  13. Влейте воду (если нужно) и перемешайте. Если картофель отваривали, вместо воды можно добавить картофельный отвар.
  14. Доведите смесь до кипения, добавьте специи по вкусу (кориандр, карри, паприка, соль, молотый чёрный перец) и сушёные травы.
  15. По желанию добавьте горошек. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне ещё 5-10 минут.
  16. Присыпьте готовое блюдо зеленью и дайте настояться 20-30 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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