Тушёная картошка с тушёнкой готовится несложно, а нравится абсолютно всем
2:26
Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо — тушёную картошку с тушёнкой. Это блюдо не требует особых навыков и подойдёт для любого случая. Начнём готовить!
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- картошка — 1 кг;
- тушёнка — 1 банка (500 г);
- репчатый лук — 1 шт.;
- сахар — 1 щепотка;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- чеснок — 2 зубчика;
- морковь — 1 шт.;
- томат — 1 шт. (по желанию);
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — по необходимости;
- специи — по вкусу (кориандр, карри, паприка);
- свежая зелень — 2-3 веточки;
- сушёные травы — по вкусу;
- горошек консервированный — по желанию.
Приготовление:
- Очистите картофель и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте или отварите до готовности.
- Добавьте специи по вкусу: молотый чёрный перец, карри, паприку и соль.
- Перемешайте картофель, чтобы специи равномерно покрыли кусочки.
- Оставьте под крышкой на несколько минут.
- Разомните тушёнку вилкой. Выбирайте качественную тушёнку с высоким содержанием мяса (не менее 90 %).
- Мелко нарежьте лук, помидор и натрите морковь.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета (около 5 минут).
- Добавьте морковь и обжаривайте ещё 5-6 минут.
- Положите к картошке томат и обжаривайте всё вместе ещё 4-5 минут.
- Добавьте чеснок и обжаривайте овощи ещё 1-2 минуты.
- Прибавьте томатную пасту и тушёнку. Перемешайте и доведите до кипения на небольшом огне.
- Когда тушёнка с овощами закипит, добавьте картофель.
- Влейте воду (если нужно) и перемешайте. Если картофель отваривали, вместо воды можно добавить картофельный отвар.
- Доведите смесь до кипения, добавьте специи по вкусу (кориандр, карри, паприка, соль, молотый чёрный перец) и сушёные травы.
- По желанию добавьте горошек. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне ещё 5-10 минут.
- Присыпьте готовое блюдо зеленью и дайте настояться 20-30 минут перед подачей. Приятного аппетита!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру