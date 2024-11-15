Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента

Жареная картошка с шампиньонами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде. Этот рецепт подойдёт для тех, кто любит сочетание картофеля и ароматных грибов.
Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления картошки с шампиньонами:
Приготовление
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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