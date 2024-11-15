Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка с шампиньонами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде. Этот рецепт подойдёт для тех, кто любит сочетание картофеля и ароматных грибов.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления картошки с шампиньонами:

картофель — 6 штук;

шампиньоны — 200 г;

лук репчатый — 1 штука;

масло растительное — 3 столовые ложки;

соевый соус — 1 столовая ложка;

приправа для жарки мяса;

соль — по вкусу.

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его ломтиками или соломкой. Шампиньоны очистите и нарежьте пластинками. Обжарьте картофель в разогретом масле до золотистой корочки, затем добавьте соевый соус и перемешайте. Добавьте шампиньоны, посолите и приправьте специями. Когда грибы немного обжарятся, добавьте нарезанный лук. Жарьте до готовности картофеля, периодически помешивая. Подавайте блюдо, украсив зеленью.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

