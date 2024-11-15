Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Составлен рейтинг лучших работодателей в России
Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках
Почему с возрастом брови теряют густоту и как это предотвратить?
Закон о киберпреступности в ОАЭ может ввергнуть любого иностранца в тюрьму
Как биопрепараты и мульчирование обеспечивают здоровье моркови
Астроном-любитель из России открыл новое небесное тело
GM отзывает почти 80 000 автомобилей из-за проблем с трансмиссией
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара

Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента

1:04
Еда

Жареная картошка с шампиньонами — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на сковороде. Этот рецепт подойдёт для тех, кто любит сочетание картофеля и ароматных грибов.

Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления картошки с шампиньонами:

  • картофель — 6 штук;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук репчатый — 1 штука;
  • масло растительное — 3 столовые ложки;
  • соевый соус — 1 столовая ложка;
  • приправа для жарки мяса;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите картофель и нарежьте его ломтиками или соломкой.
  2. Шампиньоны очистите и нарежьте пластинками.
  3. Обжарьте картофель в разогретом масле до золотистой корочки, затем добавьте соевый соус и перемешайте.
  4. Добавьте шампиньоны, посолите и приправьте специями.
  5. Когда грибы немного обжарятся, добавьте нарезанный лук.
  6. Жарьте до готовности картофеля, периодически помешивая.
  7. Подавайте блюдо, украсив зеленью.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Авто
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Последние материалы
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара
Словакия намерена защитить своё право на российскую нефть
В 2026 году начнётся строительство искусственного острова в Сочи
Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента
Как выбрать пудру для сухой кожи в зимний период?
Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба
Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы
Наша Вселенная может быть неидеальным местом для разумной жизни
Водительский стаж этой автоледи насчитывает вот уже 50 лет, а Москва не верит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.