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Приготовление молочных коржиков: верните вкус детства на свою кухню

3:11
Еда

Молочные коржики — это не просто сладость, а настоящая ностальгия для многих из нас. Эти печенья из детства дарили нам тепло и сладкие воспоминания о домашних радостях. Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить молочные коржики дома, используя простые ингредиенты.

Приготовление молочных коржиков: верните вкус детства на свою кухню
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Ингредиенты

Для приготовления молочных коржиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 100 г сливочного масла (можно заменить маргарином)
  • 0,5 стакана сахара (по вкусу)
  • 1 яйцо
  • 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
  • 1 ч. ложка разрыхлителя теста
  • 3-4 стакана муки (в зависимости от консистенции теста)

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов  
   Включите духовку для предварительного разогрева до 180°C. В глубокой миске растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.

2. Смешивание компонентов  
   В остывшее масло добавьте сахар, ванильный сахар и яйцо. Хорошо взбейте всю массу венчиком или миксером до получения однородной массы.

3. Добавление молока  
   Влейте к масляной смеси молоко, продолжая смешивать. Получившуюся массу можно попробовать — если вы любите сладкие коржики, добавьте еще немного сахара.

4. Сухие ингредиенты  
   В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухую смесь в мокрую, перемешивая ложкой или миксером на низкой скорости, пока тесто не станет однородным и эластичным. Тесто должно немного прилипать к рукам, но не быть слишком жидким.

5. Формирование коржиков  
   Отщипните от теста небольшие кусочки и сформируйте из них круглые коржики. Выкладывайте их на противень, застеленный бумагой для выпечки, оставляя небольшие промежутки между коржиками, так как они будут немного увеличиваться в размере при выпекании.

6. Выпекание  
   Поместите противень в предварительно разогретую духовку и выпекайте коржики около 15-20 минут, до золотистого цвета. Следите, чтобы они не подгорели.

7. Охлаждение  
   Готовые коржики достаньте из духовки и дайте им немного остыть на противне, затем перенесите на решетку для полного остывания.

#### Подача

Молочные коржики отличны сами по себе, но если вы хотите сделать их еще более аппетитными, подавайте их со стаканом молока или чая. Эти печенья идеально подходят для завтрака или в качестве легкого перекуса.

Приготовление молочных коржиков — это скорее удовольствие, чем трудоемкий процесс. Простые ингредиенты и нехитрые шаги позволят вам в считанные минуты вернуться в беззаботное время детства. Попробуйте приготовить эти коржики вместе с детьми — это отличная возможность провести время на кухне и насладиться прекрасным ароматом домашней выпечки!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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