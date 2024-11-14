Шеф-повар объяснил, какие масла лучше всего подходят для жарки

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Выбор масла для жарки играет ключевую роль в определении вкуса и качества готового блюда. Не менее важным фактором является температура дымления, которая указывает на допустимый температурный режим, что позволяет избежать подгорания и ухудшения вкуса. Об этом напомнил руководитель программы "Гастрономический менеджмент" Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф, телеведущий Григорий Мосин.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Оливковое масло является источником мононенасыщенных жирных кислот, антиоксидантов и витаминов, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Его температура дымления составляет 190-220 °C, что делает его универсальным выбором для различных блюд: от салатов и заправок до жарки овощей, рыбы и запекания, пишет Газета.Ru. Кокосовое масло, насыщенное жирными кислотами, обладает полезными свойствами для обмена веществ. В зависимости от степени рафинации его температура дымления может варьироваться от 177 до 232 °C, что делает его идеальным для азиатских блюд, выпечки и жарки на среднем огне. Подсолнечное масло обладает нейтральным вкусом и температурой дымления 225 °C, что делает его превосходным выбором для жарки при высоких температурах. Однако стоит отметить, что подсолнечное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, включая омега-6, которые могут окисляться при нагревании, поэтому рекомендуется выбирать рафинированное масло. Масло авокадо, богатое мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, имеет температуру дымления 270 °C, что делает его стабильным для высокотемпературной жарки и запекания. Масло грецкого ореха содержит омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, но имеет низкую температуру дымления — 160-180 °C. Это делает его идеальным для салатов и добавок. Арахисовое масло, богатое витамином Е и антиоксидантами, обладает нейтральным вкусом и температурой дымления около 230 °C, что делает его идеальным для жарки мяса и рыбы. Горчичное масло, с температурой дымления 250 °C, содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты и обладает уникальным вкусом и ароматом. Оно идеально подходит для индийской кухни и жарки на высоких температурах. Кунжутное масло, богатое витамином Е и антиоксидантами, имеет ореховый вкус и аромат. Его температура дымления составляет 210 °C, что делает его подходящим для азиатской кухни и жарки овощей и мяса при средних температурах.

Важно помнить, что использование масел в умеренных количествах поможет избежать избытка калорий и жиров в рационе.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).



Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

