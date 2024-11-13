Оригинальный рецепт закуски на новогодний стол

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Дед Мороз всегда приходит с мешком подарков. Предлагаем на новогодний стол приготовить аппетитную закуску в виде мешочков.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для блинов: 400 мл молока, 2 яйца, щепотка сахара, чайная ложка соли, 170 г муки, 3 ст. л. растительного масла + для смазывания сковороды.

Ингредиенты для начинки: 300 г куриной грудки, 70 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. майонеза, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Ингредиенты для украшения: 10 перьев зелёного лука.

Приготовление:

Курицу отварите в подсолёной воде и остудите. Рис промойте, отварите и остудите. Для приготовления теста для блинов взбейте яйца с солью и сахаром. Влейте тёплое молоко. Небольшими порциями введите муку, постоянно помешивая венчиком. Добавьте растительное масло. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Испеките тонкие блинчики. Отварённое куриное мясо мелко порубите. Морковь натрите на тёрке, лук мелко порежьте. Обжарьте овощи на растительном масле. К куриному мясу добавьте овощи и рис, перемешайте. Выложите начинку на середину блинчика и завяжите как мешочек при помощи зелёного лука.

Новогодняя закуска готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

