Оригинальный рецепт закуски на новогодний стол

Дед Мороз всегда приходит с мешком подарков. Предлагаем на новогодний стол приготовить аппетитную закуску в виде мешочков.
Ингредиенты для блинов: 400 мл молока, 2 яйца, щепотка сахара, чайная ложка соли, 170 г муки, 3 ст. л. растительного масла + для смазывания сковороды.
Ингредиенты для начинки: 300 г куриной грудки, 70 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. майонеза, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.
Ингредиенты для украшения: 10 перьев зелёного лука.
Приготовление:
Новогодняя закуска готова. Приятного аппетита!
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