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Оригинальный рецепт закуски на новогодний стол

1:36
Еда

Дед Мороз всегда приходит с мешком подарков. Предлагаем на новогодний стол приготовить аппетитную закуску в виде мешочков.

Оригинальный рецепт закуски на новогодний стол
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для блинов: 400 мл молока, 2 яйца, щепотка сахара, чайная ложка соли, 170 г муки, 3 ст. л. растительного масла + для смазывания сковороды.

Ингредиенты для начинки: 300 г куриной грудки, 70 г риса, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. майонеза, 4 ст. л. растительного масла, соль по вкусу.

Ингредиенты для украшения: 10 перьев зелёного лука.

Приготовление:

  1. Курицу отварите в подсолёной воде и остудите. Рис промойте, отварите и остудите.
  2. Для приготовления теста для блинов взбейте яйца с солью и сахаром.
  3. Влейте тёплое молоко.
  4. Небольшими порциями введите муку, постоянно помешивая венчиком.
  5. Добавьте растительное масло.
  6. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом. Испеките тонкие блинчики.
  7. Отварённое куриное мясо мелко порубите.
  8. Морковь натрите на тёрке, лук мелко порежьте. Обжарьте овощи на растительном масле.
  9. К куриному мясу добавьте овощи и рис, перемешайте.
  10. Выложите начинку на середину блинчика и завяжите как мешочек при помощи зелёного лука.

Новогодняя закуска готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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