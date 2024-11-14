Куриное филе с грибами в сливках. Идеальное сочетание, которое понравится всем

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Подготовка курицы

Приправьте курицу солью и перцем с обеих сторон. Вы можете использовать целые кусочки или нарезать мясо небольшими кусочками для более быстрого приготовления.

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Обжарьте курицу

В сковороду на среднем или сильном огне добавьте оливковое или сливочное масло. Обжарьте курицу, пока она не станет золотисто-коричневой с обеих сторон.

Грибы

Добавьте нарезанные грибы в сковороду. Готовьте их, пока они не станут золотистыми и не выпустят влагу. Обычно это занимает несколько минут.

Добавьте чеснок

Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте около минуты.

Влейте сливки

Убавьте огонь до средне-слабого и влейте жирные сливки. Хорошо перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты. Дайте покипеть несколько минут, позволяя ароматам смешаться.

Приправа

Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости отрегулируйте приправу. Добавьте еще соли и перца в соответствии с вашими предпочтениями.

Тушите до загустения

Дайте смеси покипеть, пока соус не загустеет по вашему вкусу. Если вы хотите более густой соус, вы можете тушить немного дольше. Как только курица полностью протушится, а соус загустеет, снимите сковороду с огня. По желанию украсьте свежей рубленой петрушкой.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

