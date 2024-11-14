Куриное филе с грибами в сливках. Идеальное сочетание, которое понравится всем

Приправьте курицу солью и перцем с обеих сторон. Вы можете использовать целые кусочки или нарезать мясо небольшими кусочками для более быстрого приготовления.
В сковороду на среднем или сильном огне добавьте оливковое или сливочное масло. Обжарьте курицу, пока она не станет золотисто-коричневой с обеих сторон.
Добавьте нарезанные грибы в сковороду. Готовьте их, пока они не станут золотистыми и не выпустят влагу. Обычно это занимает несколько минут.
Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте около минуты.
Убавьте огонь до средне-слабого и влейте жирные сливки. Хорошо перемешайте, чтобы соединить все ингредиенты. Дайте покипеть несколько минут, позволяя ароматам смешаться.
Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости отрегулируйте приправу. Добавьте еще соли и перца в соответствии с вашими предпочтениями.
Дайте смеси покипеть, пока соус не загустеет по вашему вкусу. Если вы хотите более густой соус, вы можете тушить немного дольше. Как только курица полностью протушится, а соус загустеет, снимите сковороду с огня. По желанию украсьте свежей рубленой петрушкой.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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