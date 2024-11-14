Приготовьте эти вкуснейшие томатные супы, вся семья будет просить добавку

Красный перец обжарьте, очистите и смешайте с помидорами. Добавьте немного меда для сладости и щепотку копченой паприки для глубины.
Смешайте свежие помидоры, базилик и моцареллу, чтобы получился суп в стиле Капрезе. Сбрызните бальзамической глазурью перед подачей на стол для дополнительной насыщенности.
Добавьте в томатный суп кокосовое молоко и немного карри. Украсьте кинзой и небольшим количеством лайма для создания неповторимого вкуса.
Усильте вкус томатного супа нарезанным кубиками перцем халапеньо, тмином и небольшим количеством чипотле. Сверху посыпьте авокадо и кинзой для наслаждения в мексиканском стиле.
Нарежьте бекон и покрошите его в суп. Нотка копченой паприки придаст восхитительную дымность.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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