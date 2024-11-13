Как правильно добавлять чеснок в еду, чтобы получить максимум пользы

Чеснок — это не только ароматная приправа, но и овощ с удивительными лечебными свойствами, которые помогают укрепить иммунную систему. Поэтому в период простуд люди начинают употреблять его чаще.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Кроме того, исследователи утверждают, что чеснок может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также привести к нормализации артериального давления. Об этом сообщила диетолог Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Она также отметила, что большинство существующих исследований касаются не свежего чеснока, а его экстрактов, таблеток и порошков.

"Это максимизирует выработку полезного аллицина перед тем, как тепло разрушит ферменты, которые его создают", — указала диетолог.

Тем не менее, и свежий чеснок богат биологически активными веществами, среди которых особенно выделяется аллицин. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого компонента, важно правильно готовить чеснок. Диетолог Лиза Афинская рекомендует не добавлять измельчённый чеснок сразу в горячие блюда. Лучше подождать около десяти минут после нарезки, чтобы он смог "отдохнуть".

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый») — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

